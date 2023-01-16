Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Eğer İsveç, NATO’ya girmek istiyorsa sözünde durmalıdır. Çünkü Türkiye, Cumhurbaşkanımız verdiği sözde durur. Bizim sözümüzle bize verdiğiniz taahhütleri yerine getireceksiniz. NATO’ya girişinize vize vereceğiz. Eğer sözlerini yerine getirmezlerse NATO’ya giriş vizesini Türkiye’den alamazlar” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Eğer İsveç, NATO’ya girmek istiyorsa sözünde durmalıdır. Çünkü Türkiye, Cumhurbaşkanımız verdiği sözde durur. Bizim sözümüzle bize verdiğiniz taahhütleri yerine getireceksiniz. NATO’ya girişinize vize vereceğiz. Eğer sözlerini yerine getirmezlerse NATO’ya giriş vizesini Türkiye’den alamazlar” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde basın mensuplarının İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili sorularını cevapladı.

“Üçlü bir mutabakat metni imzalandı”

Bakan Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için müracaat ettiğini hatırlatarak, “Madrid’de yapılan zirvede Türkiye, Finlandiya, İsveç arasında üçlü bir mutabakat metni imzalandı. Hem Finlandiya hem İsveç, bu mutabakat metni çerçevesinde Türkiye’yle iş birliği ve dayanışma içinde olmaya, Türkiye’nin terörle mücadelesine destek vermeye ülkelerinde teröristleri barındırmamaya, hukuk sistemlerini terörle mücadeleye etkin bir şekilde yürütecek şekilde revize etmeye ve Türkiye’ye dönük savunma ambargolarını kaldırmaya dair sözleri oldu. Tabii sadece suçluların iadesi değil pek çok konuda Türkiye’ye söz verdiler. Bir de bu sözlerin yerine getirilip getirilmeyeceğini takip eden bir takip mekanizması da kuruldu ve karşılıklı ziyaretler, görüşmeler yapıldı” dedi.

“Bu olay Türkiye açısından kabul edilemez”

İsveç’in başkenti Stockholm’de terör örgütleri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, maketinin asıldığı olayı hatırlatan Bozdağ, bu olayın Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu söyledi. Bakan Bozdağ, “Son yaşanan olaylar gösterdi ki İsveç hükümeti verdiği sözleri gereğini yerine getirmedi. Çünkü İsveç’te Sayın Cumhurbaşkanımızın maketini asan teröristler bunu İsveç polisinin müsaadesi ve seyrederken gözleri önünde yaptı. Bir terör grubu eylem yapıyor ve Türkiye Cumhurbaşkanı’na hakaret ediyor ve orada iğrenç bir gösteri yapıyor. Hem İsveç polisi buna müsaade ediyor. Hem de bu olup biteni seyrediyor. Bu Türkiye açısından kabul edilemez. İsveç hükümeti bununla ilgili gerekli girişimleri yapmalıdır. Bu eyleme katılan teröristleri tespit edip yakalamalı, yargıya teslim etmeli ve bunların hesabını yargıya vermesini sağlamalıdır.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’ye verdiği sözü tutmaya bir kez daha davet ediyoruz”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olaylarla ilgili soruşturma başlattığını da belirten Bozdağ, “Biz istinat yoluyla adli yardım talebinde bulunduk. Ve bu çerçevede de Türkiye’de bu konunun takipçisi olacaktır. Tabii teröristleri de, İsveç hükümeti iadesini istediklerimizi de bugüne kadar maalesef iade etmedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat isim vererek istediği teröristler oldu. Buna rağmen iade yönünde kararlar çıkmadı. Biz İsveç hükümetinden çok net bir şekilde teröre karşı Türkiye’nin yanında tutum almaya, terörün finans kaynaklarını kesmeye ve teröre müsamaha gösteren uygulamalara son vermeye, teröre karşı yasaları etkin bir şekilde uygulamaya eğer yeteri yasal düzenleme yoksa yasal düzenlemeleri terörle mücadele etmeye elverişli hale getirecek biçimde değiştirmeye, teröristleri iade etmeye en nihayetinde Türkiye’ye verdiği sözü tutmaya bir kez daha davet ediyoruz. Bu olup bitenler, Türkiye-İsveç ilişkilerine zarar vereceği tartışmasızdır. Eğer İsveç NATO’ya girmek istiyorsa sözünde durmalıdır. Çünkü Türkiye, Cumhurbaşkanımız verdiği sözde durur. Bizim sözümüzle bize verdiğiniz taahhütleri yerine getireceksiniz. NATO’ya girişinize vize vereceğiz. Eğer sözlerini yerine getiremezlerse NATO’ya giriş vizesini Türkiye’den alamazlar. Teröristler de dayanışma içinde olanlar işbirliği içinde olanlar ya da onların eylemlerine göz yumanlar Edenler ya da polisin gözetiminde eylem yapmasına izin verenler Türkiye’den NATO üyeliğine izin vermesini beklememelidir. Bunları düzeltmek istiyorlarsa bundan sonra bu tür hadiselerin tekrarına izin vermemeleri gerektiği gibi Türkiye’nin taleplerini yerine getirmeye özen göstermeliler” ifadelerinde bulundu.