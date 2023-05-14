Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, oyunu milletvekili adayı olduğu Şanlıurfa’da kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sabah saat 08.30’da Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 1075 nolu sandıkta oy kullandı.

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Bozdağ, "Bugün Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için milletçe sandık başına gidiyoruz. Ben de biraz önce oyumu kullandım, hayırlı uğurlu olsun. Bugün milletimiz evlatlarımızın, ailemizin, milletimizin ve devletimizin geleceği için karar verecekler. Verecekleri kararın şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan temenni ediyorum. Şanlıurfa’da seçim büyük bir demokratik olgunluk içinde geçiyor. Ülkenin dört bir yanında da seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçeceğinden şüphem yoktur. Türkiye ve aziz milletimiz bu konuda geçmişten bu güne kadar demokratik olgunluğun en güzel örneğini vermiştir. Bu seçimde de aynı şekilde gidip iradesini sandığa yansıtacaklar ve demokratik olgunluğun en güzelini gösterecekler. Seçimlerimiz Şanlıurfamıza, Türkiyemize, aziz milletimize tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Sonuçların da şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Toplam 13 ilçesi bulunan Şanlıurfa’da 1 milyon 219 bin 444 seçmen kurulan 4 bin 86 sandıkta oy kullanıyor.