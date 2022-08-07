Katıldığı canlı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, KPSS’de yaşanan süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm önlemlerin derhal alındığını ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Akit TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

KPSS'ye yönelik değerlendirmelerde buluan Bozdağ, yüz binlerce gencin geleceğiyle ilgili son derece önemli bir sınav olduğunu belirterek, "Bunun doğruluk, dürüstlük ilkelerine uygun bir biçimde yapılması devletin vazifelerinden bir tanesi. Devlet bunu temin edecek ve burada herhangi bir gölge, şaibe, endişe olmayacak, olmaması da icap eder. Onun için son sınavdan sonra ortaya çıkan tartışmalar nedeniyle burada bir, vatandaşlarımızı rahatsız eden insanımızın gönlüne şüphe düşüren, tereddütleri çoğaltan durumlar ortaya çıkınca Sayın Cumhurbaşkanımız derhal duruma müdahale etti. Yapılması gereken nedir işte öncelikle ÖSYM Başkanını görevden aldı. Evet, çünkü soruşturmanın sağlıklı yürümesi bakımından önemli. Devlet Denetleme Kurulu’nu derhal devreye soktu. Arkasından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyu bütün boyutlarıyla soruşturmak ve aydınlatmak için bir soruşturma başlattı ve soruşturma kapsamında delillerin karartılmasını önlemek için bir takım adli kararlar alındı ve bunlar uygulandı. ÖSYM Başkanı değişti. Yeni ÖSYM Başkanı atandı ve sınavda iptal edilerek yeni bir sınavın yapılması kararlaştırıldı" dedi.

HÜKÜMETİN YAPMASI GEREKEN NE VARSA HÜKÜMET HEPSİNİ TEK TEK YAPTI

"Bütün bu adımlar bu olayla ilgili en ufacık bir tereddütte, şüpheye, gölgeye mahal bırakmayacak şekilde bir soruşturmanın hem idari açıdan Devlet Denetleme Kurulu vasıtasıyla hem de adli açıdan savcılık vasıtasıyla yürümesi son derece önemli" diyen Bakan Bozdağ, "Ben buradan herhangi bir muhalefet partisi Genel Başkanı veya siyasetçi veya kamuoyundan biri “hükümet şunu da yapmalıydı” diye söyleyebileceği bir şey yok. Hemen hepsi yapıldı. Devlet Denetleme Kurulu devrede soruşturmanın selameti için başkan görevden alındı. Adli tahkikat başlatıldı ve delillerin toplanması için ciddi adımlar atıldı ve bundan sonraki süreçte de bu kararlılıkla bu olayın esasında ne varsa maddi hakikati bütün boyutlarıyla ortaya çıkacaktır. Elbette burada kastı, kusuru olan var ve burada birtakım terör örgütlerinin parmağı var veya başka başka şeyler var ise bunlar da delilleriyle ortaya konduğu takdirde bunlarla ilgili de gereğini yapacağını, adalet terazisinin bu meselede dosdoğru tartıp herkese hak ettiğini vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmaması lazım" diye konuştu.