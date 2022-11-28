Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Zonguldak Belediyesi’ni ziyaret etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Zonguldak Belediyesi’ni ziyaret etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir dizi ziyaretler için Zonguldak’a geldi. Bakan Bozdağ, ziyaretlerin ardından Zonguldak Belediyesi’ne geçti. Belediye binası önünde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan ve zabıtalar çiçekle karşıladı. Ziyarette, Adalet Bakan Yardımcıları, Zekeriya Birkan, Hasan Yılmaz, Yakup Moğol, Akın Gürlek, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Başsavcı Abdürrahim Alan ve protokol üyeleri hazır bulundu.

Ziyaretin sonunda ise Başkan Alan, Bakan Bozdağ’a günün anısına Zonguldak’ın simgesi Devrek Bastonu hediye etti.