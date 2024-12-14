Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ekonomisi 22 yılda tam 5 kat büyümüştür. Milli gelirimiz 230 milyar dolardan 1 trilyon 260 milyar dolara yükselmiştir. İnşallah kişi başına milli gelirimiz 3 bin 600 dolardan, bu yıl sonunda 14 bin 515 dolara yükselmiş olacaktır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı. 8. Olağan Kongresi’ne katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygun, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve çok sayıda partilinin katıldığı kongrede konuşan Bakan Bolat, Çankırı’ya yapılan yatırımlar ve Türkiye’de yaşanan gelişmelerle ilgili bilgiler verdi.

“Çankırı’nın mal ihracatı 1 milyar doları aşacaktır”

AK Parti iktidarı döneminde Çankırı’ya önemli eserler kazandırıldığını belirten Bakan Bolat, “Hiçbir ilimizi ayırt etmediğimiz gibi 22 yılda Çankırı’ya çok büyük eserler kazandırdık. 78 yılda yapılanların belki 3 katı eser kazandırıldı, çok önemli yatırımlar yapıldı. Bugüne kadar yapılan eserler, yatırımlar, göz kamaştırmakta. Tam 55 milyar Türk lirası değerinde yatırımlar yapıldı. 777 yeni derslik yapıldı, Çankırı’nın kurtuluşunu gerçekleştiren Karatekin’in ismi ile üniversite kuruldu. Binlerce öğrenci Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde eğitim görüyor. 5 bin 633 kişilik yurtlar yapıldı, 32 tane spor tesisleri yapıldı. Sosyal yardımlar için 1 milyar liralık kaynak aktarıldı. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın hep yanında olduk. Tam 10 yeni hastane, 26 tane sağlık tesisi yapıldı. 400 yataklı Çankırı Merkez Devlet Hastanesinin inşaatı da hızla devam ediyor. TOKİ, Çankırı merkez ve bütün ilçelerde devasa konutlar yapıp Çankırılıların barınma sorununu çözmektedir. Bugüne kadar 4 bin 632 konut tamamlandı, bin 584 konut da hızla tamamlanma yolunda ilerliyor. Daha önce su arıtma tesisi hiç yoktu. Bugün 9 tane su arıtma tesisi kazandırıldı. Millet bahçelerimiz Çankırı’nın hizmetinde, halkımıza nefes alma imkanı sunuyor. Çankırı sadece bir tarım şehri değil, sanayi şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Tuz mağarası ile turizmde hızla ilerliyor. Yılda 1,5 milyon kişi tuz mağarasını ziyaret etti. Sanayi kuruluşları Çankırı’nın üretim seviyesini hızla arttırdı, Çankırı bir ihracat şehri haline geldi. Çankırı geçen yıl 800 milyon dolar ihracat yaptı, buna karşılık 185 milyon dolar da ithalat yaptı. Çankırı, 4 birim ihracat yaptı, 1 birim ithalat yaptı, 1’e 4 dış ticaret fazlası veriyor. Çankırı üretim şehri, çalışma şehri, huzur şehri. Allah’ın izniyle iki sene içinde Çankırı’nın mal ihracatı 1 milyar doları aşacaktır. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak Çankırı’daki esnafımızın, sanatkarlarımızın da yanında olarak desteklerimizle güç veriyoruz. Bu anlamda bu sene Çankırı’da 756 tane esnafımıza 381 milyon lira, yüzde 50 süspansiyonlu kredi kullandırdık. İnşallah önümüzdeki yıl bu rakamlar daha da artacaktır” dedi.

"Kişi başına milli gelirimiz 3 bin 600 dolardan, inşallah bu yıl sonunda 14 bin 515 dolara yükselmiş olacaktır"

İhracatla alım gücünün arttırılmasının hedeflendiğini belirten Bolat, “Çiftçilerimiz, emeklimiz, işçimiz, memurumuz, esnafımız, sanatkarımız, hepsinin yüzü 22 yıldır boyunca AK Parti iktidarı döneminde gülmüştür. Çünkü Türkiye ekonomisi 22 yılda tam 5 kat büyümüştür. Milli gelirimiz 230 milyar dolardan 1 trilyon 260 milyar dolara yükselmiştir. Kişi başına milli gelirimiz 3 bin 600 dolardan, inşallah bu yıl sonunda 14 bin 515 dolara yükselmiş olacaktır. Bütün bunlar, dünya lideri, güçlü, örnek bir bir başbakan ve Cumhurbaşkanımız ve onun çalışkan ekipleri, hükümetlerimiz, il teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle temsilcilerimiz, mahalle teşkilatlarımız ve Türkiye’yi seven, Türkiye’nin bekası için ‘önce Türkiye’ diyen Cumhur İttifakı’ndaki güçlü ittifak ortaklarımızla birlikte başarıldı. Güven, teşkilat, huzur, terörle mücadele ve terörün kökünü kazıma, ekonomide istikrar ve yüksek oranlı büyüme, 7 kattan fazla mal ve hizmet ihracatı ile bugün yılda 375 milyar dolar ihracat yapma kapasitesine ulaşmak, ihracat, yatırım, üretim, iş, aş, refah, alım gücünün artması demek. Bütün bunlar hep birlikte başarıldı” diye konuştu.

“Satın alma güçleri Allah’ın izni ile daha da yükselecek”

Deprem harcamalarının azalması ile alım gücünün yükseleceğine dikkat çeken Bakan Bolat, “Cumhuriyet tarihinde, 78 yılda 58 hükümet kuruldu. Son 22 yılda AK Parti ve Cumhur İttifakı ortaklarımızla birlikte ülkemizi yönetiyoruz. 3 ayda, 6 ayda hükümetlerin kurulup yıkıldığı dönemler geride kaldı. AK Parti’den önce, 90’lı yollardan 2002’ye kadar tam 9 hükümet kuruldu. İstikrar olmazsa, huzur olmazsa, terör olursa, ekonomide güven olmazsa bir ülke büyüyebilir mi, büyüyemez. Elhamdülillah terörün kökü kazındı, topraklarımızda bitirdik. Güçlü bir istikrarımız, ekonomik büyümemiz var. Milli gelirimiz, istihdam artıyor. 2002 sonunda Türkiye’de 21 milyon kişi iş sahibiydi, bugün 33 milyon kişi istihdam sahibi. Yılda 1 milyon 400 bin civarında kişi ev alıyor, yılda 1 milyon 200 bin kişi birinci el, 15 milyona yakın kişi de ikinci el araba sahibi olabiliyor. Çok daha iyi olacak. Çok büyük badireler atlattık. Dünya ekonomik krizleri oldu. Salgın krizi oldu. Bölgemizde savaşlar var ama Türkiye’nin tırnağına zarar gelmedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve başkanlığında Türkiye bir huzur ülkesi, istikrar abidesi oldu. Bu sayede ekonomimiz büyümeye devam etti. Salgında dahi bizim ekonomimiz yüzde 2’ye yakın büyüdü. Bu yıl da ilk 9 ayda yüzde 3,2 büyüdü. Yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını da hızla sarıyoruz ve gelecek sene sonundan itibaren deprem bölgesinde, 11 vilayetteki çalışmalar sona yaklaşacak. Deprem masrafları azaldıkça devlet bütçesinden arta kalacak kaynaklar emekliler, esnaf, çiftçiler, işçiler, memurlar için daha fazla kullanılacak ve daha adil bir şekilde rahatlatılacaklar ve satın alma güçleri Allah’ın izni ile daha da yükselecek” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygun ise, “22 yıllık iktidarımız boyunca nasıl bir Türkiye’yi devraldık, o Türkiye’yi her anlamda nereden nere getirdik ve bundan sonraki vizyonumuz, hedeflerimizle nasıl bir dünya, nasıl bir güçlü Türkiye hayal ediyorsak o hedeflere dimdik bir şekilde yürümemiz lazım. 3 Kasım 2002’de iktidarı teslim aldığımızda hak ve özgür anlamında karanlık günlerde şahitlik ettiğimiz bir 28 Şubat Türkiye’si vardı. Ekonomik manada yazar kasaların dönemin başbakanının önüne fırlatıldığı, bir gecede onlarca bankanın ve iş yerinin, on binlerce kişinin işsiz kaldığı bir Türkiye vardı. Bugün 11 ilimizi büyük bir yıkıma uğratan bir depremi ülkemiz yaşadı. Ama Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren ‘yıkılan evleri en kısa süre içerisinde yapacağımız evleri teslim edeceğiz’ demişti, birileri de ‘bu depremin altında kalacaksınız’ demişti. Allah’ın izniyle yıl sonu itibari ile 201 bin deprem konutu depremzede kardeşlerimize teslim edilecek” ifadelerini kullandı.