Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Nurlan Baibazarov ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 13’üncü Toplantısı’na katıldı. Bakan Bolat, toplantı için geldiği Bişkek’te ikili temaslarda da bulunuyor. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı çerçevesinde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Nurlan Baibazarov ile bir araya gelen akan Bolat, görüşmeye ilişkin açıklamasında “Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ve potansiyel yatırım alanlarını değerlendirerek, TDT bünyesinde müzakereleri tamamlanan Dijital Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını (DEPA) imzalama konusunda mutabık kaldık. Türk Devletler Teşkilatı çatısı atlında attığımız adımların ve iki ülke olarak attığımız ortak adımların iş birliğimizi daha da ileriye taşımaya önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.