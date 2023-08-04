Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat depreminden sonra deprem ve yangınla zarar gören İskenderun Limanı’nda incelemelerde bulundu.

Hatay’a gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk olarak İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı’yı ziyaret etti. Daha sonra 6 Şubat depreminde büyük zarar gören İskenderun Limanı’na geçen Bakan Bolat sahil güvenlik botu ile depremde çökme yaşanan sahil şeridinde ve liman mendireğinde incelemelerde bulundu. Liman sahasındaki incelemelerin ardından İskenderun Gümrük Müdürlüğü binasına geçen Bolat, burada yetkililerle bir araya geldi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve milletvekillerinin katıldığı toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.