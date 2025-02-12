Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜİK'in açıkladığı Aralık 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verileri ile iş gücü istatistiklerini ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıl işsizlik oranının ortalama yüzde 8,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirterek, ihracata yönelik uygulanan etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme oluşturduğunu söyledi.

TÜİK'in açıkladığı sanayi üretim endeksi verileri ile iş gücü istatistiklerini değerlendiren Bakan Bolat, söz konusu ayda güçlü performansla sanayi üretiminin geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,2 arttığını belirterek, geçen yıl mal ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artışla yaklaşık 262 milyar dolar olduğunu anımsatarak, Kasım 2024 itibarıyla yıllıklandırılmış hizmetler ihracatının yüzde 8 artışla 113,7 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

İhracat, üretim, yatırım, istihdam ve sürdürülebilir cari işlemler dengesi kapsamında hükümetin kararlılıkla uyguladığı ekonomi programının olumlu sonuçlarını vermeye devam ettiğini vurgulayan Bolat, ekonomik büyümeye katkı sağlamak üzere çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.