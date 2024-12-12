Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 2024 Ekim Ayı Cari İşlemler İstatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, 10 ayda cari işlemler açığı 32,8 milyar dolar azalarak, 3,3 milyar dolara gerilediğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ekim 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 880 milyon dolar fazla verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cari işlemler hesabındaki güçlü iyileşmenin makroekonomik istikrarı pekiştirerek ekonominin geleceğine dair olumlu tablo sunmaya devam ettiğini vurgulayan Bakan Bolat, sağlanan iyileşmeler neticesinde Türkiye'nin risk priminin düşmeye devam ettiğini ve ekonomideki güven ortamını güçlendiğini bildirdi.