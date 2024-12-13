Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Muhtemelen 16 milyar doların üzerinde bir mal ihracatımız olacak. Ve ABD ikinci sırayı Türkiye’nin ihracat ortağı olarak koruyacak. Biz tabii Ticaret Bakanlığı olarak bütün dünyayla ilgileniyoruz” dedi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ticaret Merkezleri işbirliğinde Hedef Pazar ABD Zirvesi Paneli gerçekleştirildi. TOBB ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı çerçevesinde ABD-Şikago’da faaliyetlerine devam eden TOBB Ticaret Merkezleri’nin çalışmaları, yararlanma süreç ve şartları hakkında bilgi vermesi, merkezin hizmetlerinden yararlanan firmaların deneyimlerinin aktarılması amaçlandı.

Programda konuşma gerçekleştiren Bakan Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticarette son 5 yılda artış olduğunu söyledi. Dünya ekonomisinin karışık bir seyir izlediğini ifade eden Bolat, ABD tarafında büyüme oranın nispeten daha iyi gittiğini belirten Bolat, Avrupa Birliği büyüme ortalamasının geçen yıl yüzde 0,6 olduğunu, 2024’te ise tahminlerin yüzde 0,6-0,7 civarında olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin de büyüme verilerinden bahseden Bolat, "Pandemiyle başlayan dönemde dahi Türkiye ekonomisi büyüme başarısı gösterdi. Milli gelirimiz geçen yıl 1 trilyon 130 milyar dolara yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz de 13 bin 243 dolara yükseldi. Bu yıl da ekonomimizde ılımlı bir büyümeyi memnuniyetle görüyoruz" diye konuştu.

Son açıklanan büyüme verilerine de değinen Bolat, Türkiye’nin son 17 çeyrektir büyüdüğüne dikkati , bunun çekti. Bolat, Avrupa, ABD ve diğer bölgelerle mukayesede önemli bir başarı olduğunu dile getirdi.

"Son 5 ay üst üste cari işlemler hesabımız fazla verdi"

Son 22 yılda ihracatın 7 kattan fazla artış kaydettiğini kaydeden Bolat, "Her zaman ekonomimizin yumuşak karnı olarak bildiğimiz dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı konusunda sevindirici rakamlar elde etmeyi başardık. Bu yıl, 12 ayda dış ticaret açığı 30,6 milyar dolar azalarak 79,3 milyar dolara geriledi. Cari işlemler her ekonomi ile ilgili konuşmalar yapılırken ’ekonomimizin en büyük sorunu cari açık, çünkü yatırımları kendimiz tasarruflarımızla finanse edemiyoruz, mecburen cari açık veriyoruz.’ söylemi vardı. Bu yıl cari açıkta şu noktaya geldik, 10 ayda cari açığı sadece 3,3 milyar dolar. Daha sevindirici olanı, son 5 ay üst üste cari işlemler hesabımız fazla verdi" açıklamasında bulundu.

“Ticaret Bakanlığı olarak bütün dünyayla ilgileniyoruz”

Bolat, mal ve hizmet ticareti olarak 2023 yılında 40 milyar dolarlık bir ticaretlerinin bulunduğunu, ifade ederek, “İhracatta 2023’te yaklaşık 15 milyar dolar ve toplam ihracatımızdaki payı yüzde 5,8, Almanya’dan sonra en fazla mal ihracatı yaptığımız ikinci ülkedir. İthalatta da 15,8 milyar dolar. Burada da ilk 5 arasında yer almaktadır. Burada dikkat ettiysek sevindirici olan aşağı yukarı dengeli bir ticaretimiz vardır. Tıpkı Avrupa Birliği’nde olduğu gibi. Hem ABD hem Avrupa Birliği’nde mal ve hizmetler ihracat dengemiz son derece sağlıklı, istikrarlı gözüküyor. Bu noktada bu yıl ilk 11 ay itibariyle yüzde 9,4 mal ihracatımızda ABD’ye artış sağladık ve 14,8 milyar dolara yükseldik. Muhtemelen 16 milyar doların üzerinde bir mal ihracatımız olacak. Ve ABD ikinci sırayı Türkiye’nin ihracat ortağı olarak koruyacak. Biz tabii Ticaret Bakanlığı olarak bütün dünyayla ilgileniyoruz” şeklinde konuştu.

“ABD bizim hem uzak ülkeler stratejimizde hem hedef ülkeler stratejimizde en önemli ülkelerin başında geliyor”

Bütün dünyanın hedef pazarlar konumunda olduğunu vurgulayan Bolat, “Uzak ülkeler stratejisi uyguluyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle ihracatı geliştirme stratejisi uyguluyoruz. Afrika özel önem verdiğimiz çok büyük bir kıta. Asya ülkeleri de dış ticaret açığımızın en büyük kalemini oluşturan bu ülkelere yönelik olarak da ihracatı arttırmak için önemli programlar icra ediyoruz. Bu noktada uzak ülkeler stratejisinde hedefimiz 2028’e kadar 50 milyar dolarlık bir ihracata yükselmek. ABD bizim hem uzak ülkeler stratejimizde hem hedef ülkeler stratejimizde en önemli ülkelerin başında geliyor” dedi.

Program, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın konuşmasının ardından başarılı olan firmalara verilen ödül töreniyle devam etti.