Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Romanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK/JETCO) 2. Dönem Toplantısı için gittiği Bükreş'te, Romanya Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanı Stefan Radu Oprea ile görüştü.ANKARA (İGFA)- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rumen bakan Oprea ile görüşmesine yönelik bilgi verdi.



Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantı kapsamında, Bakan Oprea ile de ikili ve heyetler arası görüşme yaptıklarını belirten Bakan Bolat, burada iki ülke ticari ilişkilerini, yatırım konularını, enerji, savunma sanayisi alanlarındaki işbirliği olanaklarını ve Gümrük Birliği modernizasyonu başlığını ele aldıklarını ifade etti.



Bakan Bolat, toplantının iki ülke ortaklığını daha da güçlendirme ve 10,6 milyar dolar olan ikili ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefine katkı sağlayacağına inandığının altını çizdi.

"Türkiye olarak, önemli yatırımcılardan biri olduğumuz Romanya'da, yatırımlarımızı daha da çeşitlendirmek ve işbirliği alanlarını genişletmek arzusundayız" diyen Bakan Bolat, "Bu doğrultuda düzenlediğimiz toplantıda savunma sanayisi, enerji, yeşil dönüşüm, dijital ekonomi başta olmak üzere yeni işbirliği olanaklarını ele aldık ve Gümrük Birliği modernizasyonunun Romanya ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerimize olumlu yansıyacağını belirttik. Toplantı çerçevesinde ilişkilerimizi daha da ileri seviyeye taşımak için imzaladığımız ortak protokolün her iki ülke açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.