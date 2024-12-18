Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile Bakanlık'ta bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bilgi verdi.



Ticaret Bakanlığı'nda Sorg'u kabul ettiğini belirten Bakan Bolat, Avrupa'daki en önemli ticaret ortaklarından biri olan Almanya ile ikili ticari ilişkileri daha da derinleştirmeyi, karşılıklı yatırımları artırmayı ve başta yeşil ekonomi olmak üzere yenilikçi alanlarda iş birliğimizi güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Bolat, paylaşımında, "Bu çerçevede eylül ayında düzenlediğimiz JETCO toplantısının ilişkilerimize olumlu yansımalarını görmekten ve Almanya'da yaşayan Türk girişimcilerle ülkelerimiz arasında oynadıkları rolü güçlendirmelerinden büyük bir memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.