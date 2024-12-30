Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 yılında yüzde 26 oranlı bir artışla 7 bin 300 kadar kaçak yakalama olay sayısına ulaştık. 2023 yılında yine bir rekor rakam olan 23 milyar lira değerinde yıllık yakalamalar vardı. 2024 yılında yüzde 139 oranında artışla 55 milyar 178 milyon liralık kaçak yakalamalara ulaştık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi’nde 2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Bakan Bolat’ın komuta kontrol merkezindeki sistemlerin çalışma esaslarını incelemesinin ardından, kaçakçılık suçlarının önlenmesine ilişkin video gösterimi gerçekleştirildi.

“2024 yılında 30 milyar 456 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalamasına ulaştık”

Toplantıda konuşan Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak yasal ticareti kolaylaştırma, yasa dışı ticareti de önleme mücadelesi verdiklerini dikkati çekti. Bakanlık olarak yapılan çalışmalarda her yıl rekorlar geliştirdiklerini ifade eden Bolat, “2024 yılının bilançosunu şöyle vermek isterim; 2023 yılında bir azıcık yıla göre artan yakalama olay sayısı 5 bin 775’ti. 2024 yılında yüzde 26 oranlı bir artışla 7 bin 300 kadar kaçak yakalama olay sayısına ulaştık. 2023 yılında yine bir rekor rakam olan 23 milyar lira değerinde yıllık yakalamalar vardı. 2024 yılında yüzde 139 oranında artışla 55 milyar 178 milyon liralık kaçak yakalamalara ulaştık” açıklamasında bulundu.

“2024 yılında 30 milyar 456 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalamasına ulaştık”

Uyuşturucu madde ele geçirilmesinde de çok etkin bir mücadele yürüttüklerini dile getiren Bakan Bolat, “Bu alandaki rakamlara baktığımızda, 2023 yılında 726 farklı olayda 5 milyar 474 milyon liralık uyuşturucu yakalaması gerçekleştirmişken, 2024 yılında olay sayısında yüzde 88, miktarda yüzde 103 ve değer olarak da yüzde 456’lık bir artışla, 30 milyar 456 milyon lira değerinde 24 ton 300 kilogramlık uyuşturucu madde yakalamasına ulaştık. Gümrük muhafaza ve kontrol genel müdürlüğümüz ekiplerini başta sayın genel müdürümüz ve ilgili bakan yardımcımız Sezai Bey olmak üzere tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Gürbulak Gümrük Kapısı’nda bir defada 4,5 ton metamfetamin yakalandı”

Bolat, gümrüklerde tek seferde ve en yüksek miktarda ele geçirilenlere de değinerek, şunları kaydetti: “Gümrük muhafaza ekiplerimizin risk analizi ve defneme çalışmaları temelinde yürüttüğü faaliyetler neticesinde Gürbulak Gümrük Kapısı’nda bir defada 4,5 tonlu metamfetamin yakalanması gerçekleştirilmişti. Bunun haricinde Habur Gümrük Kapısında bir seferde 850 kilo eroin, İstanbul Havalimanı’nda tek seferde 2 ton 300 kilogram ağırlığında esrar, Mersin Taşucu Limanı’mızda tek seferde 1,6 milyon adet kaptagon, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 635 kilo esrar şeklinde tek seferde çok yüksek miktarda uyuşturucu yakalamalarına ekiplerimiz imza attılar.”

“Yasal mevzuata aykırı bir şekilde getirilen 2 bin 26 adet araca gümrüklerde el konuldu”

Yasa dışı olarak kayıtsız getirilen araçlara ilişkin bilgi aktaran Bakan Bolat, “Kaçak araç girişleri anlamında yasal mevzuata aykırı bir şekilde ülkemize getirilmeye çalışılan 2 bin 26 adet araca gümrüklerde el konulmuştur. Bunların değeri 2 milyar 781 milyon liradır. Bu alanda da yüzde 103’lük bir artış oranına ulaştık” diye konuştu.

“2024 yılı içinde 386 farklı olayda bir ton 300 kilogram kaçak altın yakalandı”

Kaçak altına ilişkin konuşan Bakan Bolat, 2023 yılında 117 farklı olayda 557 kilo kaçak altın ele geçirildiğini hatırlattı. Bakan Bolat, “2024 yılı içinde olay sayısında yüzde 230, miktar bazında yüzde 133 artışla, 386 farklı olayda bir ton 300 kilogram ağırlığında ve 3 milyar lira üzerinde kaçak altın yakalanmıştı” bilgisini paylaştı.

“3 bin 29 ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir”

Akaryakıt kaçakçılığına karşı da bakanlık olarak mücadele verdiklerini sözlerine ekleyen Bolat, “Gerek tankerler gerekse gemilerle kaçırılmaya çalışılan 3 bin 29 ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Miktar bazında geçen yıla göre yüzde 120’lik bir artışımız var” şeklinde konuştu.

“2 bin 173 farklı olayda 917 milyon lira değerinde kaçak tütün yakalandı”

Bakan Bolat, kaçak tütün, sigara ve elektronik sigara kaçakçılığına yönelik ise, “Risk çalışmalarımız ihbarla genel kontroller sonucunda gümrüklerimizde yapılan operasyonel denetimlerle beraber tütün mamulleri konusunda da 2024 yılında 2 bin 173 farklı olayda 917 milyon lira değerinde kaçak tütün yakalanmıştır. Sanki sigaraya göre masum bir alternatifmiş gibi sunulmaya çalışılan kaçak elektronik sigara alanında da yasa dışı ticaret yakalamalarımız bu yılda devam etmiştir. 2024’te 469 milyon lira değerinde 5 milyon 952 bini aşan elektronik sigara cihazı ve aksamı ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Bolat, gıda turundaki ele geçirmelerde ise 2024 yılında miktar bazında yüzde 875’lik, değer bazında ise yüzde 630’luk bir artışla bir buçuk milyar lira değerinde 50 bin tonluk kaçak yakalama gerçekleştirildiğini aktardı.

“Tarihi eserler, doğal ve kültürel varlıklar alanında 5,6 milyon liranın üzerinde yakalanma gerçekleşti”

Tarihi eserlerin, doğal ve kültürel varlıklardaki ele geçirmelerin olay bazında yüzde 116 artığını da söyleyen Bolat, “Miktar bazında yüzde 481, değer bazında da yüzde 322 artışla 5,6 milyon liranın üzerinde yakalanma gerçekleştirilmiştir” dedi.

“2024 yılında tam 176 milyon yolcu, 886 bin uçak, 106 bin gemi, 5,1 milyon adet tırın gümrük kontrol işlemleri tamamladı”

Bakan Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün yıl içerisinde yaptığı denetimlere ilişkin ise şunları aktardı:

“Sayısı 16 bin 300 civarındaki Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüz ve Gümrükler Genel Müdürlüğü çalışanlarımız ile gümrüklü yer ve sahalarda 2024 yılında tam 176 milyon yolcu, 8 milyon 100 bin konteyner, 886 bin uçak, 106 bin gemi, 5,1 milyon adet tır ve 5 milyon adet binek aracın gümrük kontrol işlemlerini tamamladığımızı belirtmek isterim. Bu çerçevede 155 adet gümrük müdürlüğümüz bulunmakta ve kara sınır geçişlerimizde 18 tanesi tamamen yenilenmiş, modernize edilmiş biçimde ekonomimizin, halkımızın ticaretin hizmetinde görev yapmaktayız. İç piyasa dengesinin korunması, vatandaşlarımızın haklarının savunulması konusunda taviz vermeden mücadele edeceğiz.”

Türkiye’ye giren her araç, binek, tır, uçak, gemi, yolcunun, en modern tekniklerle plaka tanıma sistemleri, araç takip sistemleri, transit ticaretteki araçlar ve kamera sistemleriyle kontrol edildiğini söyleyen Bolat, yasal ticareti destekleyerek dürüst ticaretin, dürüst tacirlerin de haklarının korunmasına yaptıkları denetimlerle katkıda bulunduklarını kaydetti.

Gümrük Muhafazası Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi’nin en son modern tekniklerle donatıldığını da ifade eden Bolat, Türkiye’ye geçiş ve çıkış yapan tüm hava, kara, deniz, taşıt araçlarının 7-24 bu merkezden kontrol edildiğini söyledi. Bolat, aynı zamanda 155 Gümrük Müdürlüğü ile de güvenlikli ve kameralı sistemlerle bu kontroller yapıldığını ve bunlar birbirleriyle tamamen uyumlu bir şekilde çalıştığını bildirdi.