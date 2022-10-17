Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bartın’da yaşanan maden faciasıyla ilgili sorumluların bulunacağını ve maden şehitlerinin ailelerinden birer kişinin kamuda istihdam edileceğini belirterek, “Bu ülkede hata yapanın, kusuru olanın ya da yanlış yapanın yanına kar kalmadığını da ortaya koymamamız lazım bu bizim sorumluluğumuz. Daha önce de maden şehitleri var ve bir kanun çıkmış maden şehitleri ailelerinden onların seçtikleri bir kişiyi kamuda istihdama alıyorduk. O kanuna bir tarih konulmuş ve sınırlandırılmış. O sınırlandırmayı kaldırıyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bartın’da yaşanan maden faciasıyla ilgili sorumluların bulunacağını ve maden şehitlerinin ailelerinden birer kişinin kamuda istihdam edileceğini belirterek, “Bu ülkede hata yapanın, kusuru olanın ya da yanlış yapanın yanına kar kalmadığını da ortaya koymamamız lazım bu bizim sorumluluğumuz. Daha önce de maden şehitleri var ve bir kanun çıkmış maden şehitleri ailelerinden onların seçtikleri bir kişiyi kamuda istihdama alıyorduk. O kanuna bir tarih konulmuş ve sınırlandırılmış. O sınırlandırmayı kaldırıyoruz” dedi.

Bakan Bilgin, ‘2023 Doğru Şehir Buluşmaları’ çerçevesinde Afyonkarahisar’a geldi. Bir basın toplantısı gerçekleştiren Bakan Bilgin, Bartın’da yaşanan ve 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği felakete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, olayın hiçbir şüpheye yer bırakılmadan aydınlatılması gerektiğinin bilincinde olduklarını vurgulayarak, “Bu toplantı madende 41 şehidimizin ve yaralımızın olduğu günlere tesadüf etti. Milletimiz bu acıyı yaşarken, böyle sarsıntı içerisindeyken böyle bir toplantı da sizlerle bir araya geldim. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu acıları ortadan kaldırmaz ama bu ülkede hata yapanın, kusuru olanın ya da yanlış yapanın yanına kar kalmadığını da ortaya koymamamız lazım bu bizim sorumluluğumuz. Nitekim bu konuda cumhuriyet savcılarını Adalet Bakanlığımız görevlendirmiştir. Biz de iş müfettişleri ve iş sağlığı uzmanlarından oluşan bir heyeti genişleterek bölgeye gönderdik. Cumhurbaşkanımızın bu konuda söylediği açıktır, ‘olayı bütün yönleri ile ortaya çıkarılmalıdır’ mesele bizim sorumluluk üstlendiğimiz alanda, devlet görevlilerinin her düzeyde o sorumlulukları yerine getirmeleri lazım. Bunu da hiçbir şüpheye yer bırakmadan, kamuoyuyla bu bilgilerin paylaşılması ortaya çıkan tablonun aydınlatılması için kamuoyunun vicdanında bunun önemli bir beklenti olduğunu düşünüyorum. Bu beklentiyi karşılamamız lazım” diye konuştu.

“Türkiye’nin değişimine ayak uyduramayan başka kurumlar da, yerler de, işletmeler de vardır”

Türkiye’nin sorunlarının çözümü noktasında yapılması gerekenleri sıralayan ve bu konuda zihniyetlerin değişmesi gerektiğini dile getiren Bakan Bilgin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Madeni gördüğüm zaman muhtemelen, bu Türkiye’nin değişimine ayak uyduramayan başka kurumlar da, yerler de, işletmeler de vardır. Bu zihniyet değişmeli, devletin her düzeyde gerçekleştirmesi lazım. Bir evden aile bir çocuğunu kaydetmiş, biri yaralı ve ondan gelecek haberi bekliyor. Bu tablo bize şunu gösteriyor, ‘evet’ sorunlarımız var ve bu sorunları çözmemiz lazım. Madende sorun varsa çözmemiz lazım, nerede sorun varsa onu çözmemiz lazım. Bunun için Türkiye’nin yoluna devam etmesi lazım. Yani Türkiye ağır aksak yürüyemez, dimdik yürümesi lazım, sorunları çözme gücünü arttırarak yoluna devam etmesi lazım. Bunun için de ekonomik büyümeyi devam ettirmememiz lazım.”

“Maden şehitleri ailelerine verilen kamuda istihdam çalışmasını hazırladık”

Maden şehitlerinin ailelerine verilen kamuda istihdam hakkı konusunda yapılan çalışmadan da bahseden Bakan Bilgin, “Önümüzdeki günlerde, bu olay vesilesi ile gerçekleştirmedik çünkü daha önce çalışmayı yapıyorduk. Daha önce de maden şehitleri var ve bir kanun çıkmış maden şehitleri ailelerinden onların seçtikleri bir kişiyi kamuda istihdama alıyorduk. O kanuna bir tarih konulmuş ve sınırlandırılmış. O sınırlandırmayı kaldırıyoruz, bunu genişleterek o çalışmayı hazırladık ama bu olay ortaya çıktı” dedi.

“Geçici işçiler sorunu var ve onu da çözeceğiz”

Açıklamalarında son olarak kamudaki sözleşmeleri personeller ile ilgili yapılan çalışmaya değinen Bakan Bilgin, “Onun dışında bizim muhtelif kadrolarda çalışan sözleşmeli personel meselesi var ve onu düzenliyoruz. Onunla ilgili çalışmayı bitirmek üzereyiz. Onu bu ay içerisinde kamuoyuyla paylaşacağımızı açıkladık. Geçici işçiler sorunu var ve onu da çözeceğiz” diye konuştu.

Toplantıya Bakan Bilgin’in yanı sıra milletvekilleri ile Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Vekili ve AK Parti Afyonkarahisar İl Koordinatörü Necip Filiz katıldı.