Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin, "İşvereni ayakta tutacak ama işçimize rahat nefes aldıracak bir asgari ücret seviyesinin de 3. toplantıda belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu da belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin, "İşvereni ayakta tutacak ama işçimize rahat nefes aldıracak bir asgari ücret seviyesinin de 3. toplantıda belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu da belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında yönetim kuruluyla kahvaltıda buluştu. Kahvaltı programında açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, asgari ücrette salı günü 3. komisyon toplantısının yapılacağını hatırlatarak, "Uzlaşmayla neticeleneceğini bekliyorum. Esas problem, enflasyon şartlarından emekçilerimizin rahat nefes alacağı, onları kurtaracak bir ücretin belirlenmesi. Bunun yanı sıra da işverenlerimizin ve işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesinin olması. Çünkü işyeri, işletme, işveren olmazsa işçi olmaz. Onun için işvereni ayakta tutacak ama işçimize rahat nefes aldıracak bir asgari ücret seviyesinin de bu uzlaşmada belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

“EYT ile ilgili teknik çalışmalarımız tamamlanmak üzere”

EYT ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Bilgin, “EYT ile ilgili teknik çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için özellikle özel sektörde çalışanların kaybı olmaması için, çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışında çalışanların, burada çalışıp daha sonra yurt dışına giden emekçilerimizin talepleri var. Bugünlerde yurt dışındaki konsoloslarda yoğun bir çalışma var EYT ile ilgili. Tüm bunları bitireceğiz ve o konuda da tüm tedbirleri alıyoruz. Kıdem tazminatının ödenmesi konusunda KGF’den bir kredi verilmesi, Maliye Bakanımızla görüştük bu konuda hazırlıklar yapıldı. Süreç başladığı zaman herhangi bir aksama olmayacak” ifadelerini kullandı.