Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları Kadın ve Gençlik Buluşması konulu toplantıya katılmak üzere Adnan Menderes Demokrasi Müzesine geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları Kadın ve Gençlik Buluşması konulu toplantıya katılmak üzere Adnan Menderes Demokrasi Müzesine geldi.

Toplantı öncesi Demokrasi Müzesini ziyaret eden Bakan Bilgin ve Genel Başkan Yardımcısı Dağ’ı Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan karşıladı. Beraberinde ki MKYK Üyeleri, Milletvekilleri ve Başkan Kaplan ile birlikte Müzeyi inceleyen Bakan Bilgin ve Dağ, yetkililerden müze ile ilgi bilgiler aldı.

Müze ziyareti sonrası Bakan Bilgin ile bir araya gelen Başkan Kaplan, Bakan Bilgin’e ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a yoğun çalışmaları dolayısıyla kendilerini dinç tutacak içerisinde sağlıklı ve enerji içeren Koçarlı’da yetişen incir, çam fıstığı, zeytinyağı gibi ürünlerden olan sepet hediye etti.

Başkan Kaplan, “Bakanımız ve Genel Başkan Yardımcımız mesai kavramı olmaksızın gece gündüz demeden ülkemizin refahı için çalışıyorlar. Kendileri ilçemize teşrif ederek Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı gerçekleştirilen Demokrasi şehidimiz Adnan Menderes’in anısının yaşatıldığı Adnan Menderes Demokrasi müzemizi ziyaret ettiler. Bizlerde ilçem olarak kendilerinin bu yoğun programlarında kendilerini dinç tutmalarını sağlamak açısında ilçemizde yetişen, enerjisi yüksek incir, çam fıstığı, zeytinyağı gibi ürünlerden oluşan sepet hediye ettik. Bakanımız Vedat Bilgin’e ve Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ’a ilçemize göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.