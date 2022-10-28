Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye Yüzyılı, tarihe yön vermiş bu milletin gelecek tasarımı, atalarımızın mirası, istikbaldeki büyük ve güçlü Türkiye’nin ilanıdır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye Yüzyılı, tarihe yön vermiş bu milletin gelecek tasarımı, atalarımızın mirası, istikbaldeki büyük ve güçlü Türkiye’nin ilanıdır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanacak olan “Türkiye Yüzyılı” vizyonu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Bilgin paylaşımında, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını yeni bir yüzyıl vizyonu ile taçlandırıyoruz. Türkiye Yüzyılı, tarihe yön vermiş bu milletin gelecek tasarımı, atalarımızın mirası, istikbaldeki büyük ve güçlü Türkiye’nin ilanıdır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.