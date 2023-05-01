Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda , “Temmuz ayında yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız. Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bilgin mesajında, emek ve alın teri ile Türkiye’nin büyümesi, gelişmesi ve güçlenmesinde önemli rol oynayan tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik etti. Bakan bilgin mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye’nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarımızı istikrarlı ve güvenli bir şekilde atıyoruz.

2023 yılı asgari ücreti 2022 yılına göre net artış oranını yüzde 100 yaparak ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız. Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz.

Büyük ve güçlü Türkiye’nin müreffeh geleceğini emek emek beraber inşa ettiğimiz tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yeniden kutluyor, sermayesi emek olan çalışanlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”