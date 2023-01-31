Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Lefkoşa’da Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu 1’inci Toplantısına katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Lefkoşa’da Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu 1’inci Toplantısına katıldı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında "Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu 1’inci Toplantısı" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un katılımıyla gerçekleştirildi. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında her iki ülkeden komisyon üyelerinin yanı sıra Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun da yer aldığı toplantıda çalışma hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarındaki işbirliği görüşüldü ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Bilgin, toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye statüsü ile girmesinin önemli ve anlamlı olduğunu belirterek, "Bu bizim için anlamlı olduğu kadar Batılılar açısından, sömürgeciler açısından da çok anlamlıdır. Onlar da bunun ne anlama geldiğinin farkındadırlar. Onun için bu tavra karşı onların da geliştirdikleri politikalar var. Bugünlerde de bu politikaların yansımalarını Kıbrıs dahil Türk ülkelerinde görmekteyiz ama bunlar bizi endişeye sevk etmiyor. Çünkü bugün artık Türkiye güçlü bir ülke" açıklamasında bulundu.

“Türk coğrafyası, 21’inci yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak öngörüsünü haklı çıkaracak bir dönemden geçiyor”

Türkiye ile kardeş ülkeler arasındaki işbirliğinin bu dönem şartlarında modernize edilerek altyapısının daha da güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Bilgin, "Türk coğrafyası, 21’inci yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak öngörüsünü haklı çıkaracak bir dönemden geçiyor. Yüzyıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emperyalistleri yenerek Türkiye’yi bağımsızlaştırdığı süreç daha devam ediyor" diye konuştu.

Bilgin, Türkiye’deki çalışma hayatında olan sosyal sigorta ile sağlık sigortası sistemlerinin KKTC’de gerçekleşebileceğini düşündüklerini kaydederek bu iki alanda tecrübenin KKTC’ye aktarılacağını aktardı.

“Sağlık sigortası sisteminden yararlanma oranımız yüzde 99,9 olarak gerçekleşti”

Türkiye’deki sosyal ve sağlık sigorta sistemlerinin güçlü durumda olduğunu ifade eden Bakan Bilgin, sağlık sigortası sisteminden yararlanma oranının yüzde 99,9 olarak gerçekleştiğini ve neredeyse nüfusun tamamını kapsadığını belirterek, geriye kalan küçük oranı da bankaların çalışanlarına yaptırdığı özel sağlık sigortasına mensup çalışanların oluşturduğunu belirtti. Ayrıca Bilgin, sistemlerin işleyişlerini KKTC ile paylaşmak istediklerini, gerekli teknik çalışmaların yapıldığının ve bu çalışmaları nihayetlendirilecek protokolün bugün iki ülke arasında imzalanacağının bilgisini paylaştı.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni her alanda kabul gören bir devlet oluşturmak zorundayız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (BMGK) KKTC’nin siyasi anlamda tanınması yönünde yaptığı çağrı sonrasında yeni bir döneme girildiğini söyleyen KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise şu ifadeleri kullandı:

"İşte bu bilinçle hareket ederek ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni her alanda daha da ileriye taşımak, mevcut eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için çalışmak ve sadece siyasi anlamda değil her alanda kabul gören bir devlet oluşturmak zorundayız. Eksiklerimizi biliyoruz ve bunun için çalışıyoruz."

Toplantının ardından beraberindeki heyetle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de görüşen Bakan Bilgin, KKTC’de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini, iki Türk devletinin kardeş halklar olduğunu söyledi. Görüşmenin sonrasında ise Bakan Bilgin ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy düzenlenen tören ile iki ülke arasındaki protokolü imzaladı. Bilgin, Türkiye olarak KKTC halkının refahı, çalışanların mutluluğu ve iş yaşamındaki huzurlarının kendileri için önem taşıdığına vurgu yaparak, Türkiye’nin KKTC’ye elinden gelen her desteği vermeye devam edeceğini kaydetti.