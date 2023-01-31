Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile Kıbrıs Türklerinin lideri Fazıl Küçük’ün anıt mezarlarını ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile Kıbrıs Türklerinin lideri Fazıl Küçük’ün anıt mezarlarını ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile Kıbrıs Türklerinin lideri Fazıl Küçük’ün anıt mezarlarını ziyaret etti. Lefkoşa’da ilk olarak Küçük’ün anıt mezarına giderek çelenk bırakan Bakan Bilgin’e, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu eşlik etti. Bilgin, daha sonra Denktaş’ın anıt mezarına çelenk bırakarak dua etti. Bakan Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Rauf Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının mücadelesine ışık tutan, bütün Türk coğrafyasında iz bırakan bir lider olduğunu ve unutulmayacağını söyledi.