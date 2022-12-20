Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sivil toplum, sendika ve halk buluşması içeren Bayburt programı çerçevesinde Bayburt Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sivil toplum, sendika ve halk buluşması içeren Bayburt programı çerçevesinde Bayburt Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile görüştü.

Bayburt Üniversitesi Konukevindeki resmi karşılamayla başlayan Bayburt programı çerçevesinde ilk olarak Gökhan Budak Konferans Salonunda Teşkilat Buluşmasına katılan Bakan Bilgin, sonrasında Rektör Türkmen ile Rektörlük makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Bayburt Üniversitesinin gelişim sürecine kuruluşundan itibaren tanıklık eden Bakan Bilgin, Rektör Türkmen’in girişimcilik ve proje seferbirliği hakkındaki detaylı bilgilendirmesini memnuniyetle karşıladı. Bayburt Üniversitesinin son bir yıldaki kurumsal dönüşümü ve Türkiye Yüzyılı ile Sürdürülebilir Kalkınmaya entegre edilen Bütünleşik Vizyonunu sayısal verilerle sunan Rektör Türkmen, çalışma kültüründe köklü değişimlere imza attıklarını sözlerine ekledi. Ziyaret sonunda Rektör Türkmen, Bayburt Üniversitesi ehram atölyesinde dokunan ehram ürünlerinden hediye ettiği Bakan Bilgin’e, gelenek ve gelecek arasındaki bağı güçlendirme hedeflerinden bahsetti. Bakan Bilgin, nitelikli çalışmalardan duyduğu memnuniyeti bildirerek Halk Buluşmasına katılmak üzere Bayburt Üniversitesinden ayrıldı.