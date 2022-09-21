Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti’nin 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları programı çerçevesinde Aydın’a gelecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti’nin 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları programı çerçevesinde Aydın’a gelecek.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları programı 22 Eylül günü Aydın’da gerçekleştirilecek. Program çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Partili heyetler ile birlikte Aydın’a gelecek. Program çerçevesinde Bakan Bilgin ve AK Parti heyeti DSİ Misafirhanesi’nde düzenlenecek etkinlik ile saat 10.30’da yerel ve ulusal basın mensupları ile buluşacak.

Konu ile ilgili AK Parti Aydın İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklama; “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları programı gerçekleştirilecektir. Sabah saat 10.30’da yerel ve ulusal basın buluşması ile Aydın DSİ Misafirhanesi’nde başlayacak olan program gün boyu Aydınımızda İl Başkanlığımızın ve 17 İlçe Başkanlığımızın hazırladığı ziyaret programları ve toplantılar ile devam edecektir. Tüm ilçelerde ve ilde yapılacak olan programlarda önceki dönem il-ilçe başkanlarımız ve milletvekillerimiz ile buluşma, üç kademe ilçe ve mahalle başkanları toplantıları, STK’lar ile buluşmalar, esnaf ziyaretleri, işyeri ziyaretleri, hane ziyaretleri ve kadın ve gençlik kollarımızın hazırladığı programlar yapılacaktır. Programın şimdiden ilimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadeleri yer aldı.

Gerçekleştirilecek olan programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti MKYK üyeleri, AK Parti Aydın İl Koordinatörü İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Aydın, Muğla, İzmir, Manisa ve Denizli milletvekilleri katılacak.