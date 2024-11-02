Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Merkezi’ni ziyaret etti. Bakan Bayraktar ziyaret sırasında, "Burası her yere örnek olabilecek bir proje” dedi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından “Yeşil Şehir” ilan edilen Gaziantep’te, Büyükşehir Belediyesi’nin modern tesislerinden olan Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi ve Çilek Serası, çevreci çözümleri ve imkanlarıyla geleceğe daha temiz bir kent için çalışmayı sürdürüyor. İşleyiş sistemi ve sağladığı katma değer ile ön plana çıkan tesisleri, bir dizi ziyaret için dün kentte bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ziyaret etti. Merkezi ve katı atık depolama merkezinden çıkan sera gazından üretilen enerji ısısıyla çalışan çilek serasını da gezen Bakan Alparslan Bayraktar, tesisin örnek nitelikte olduğunu vurguladı.

Ziyarette tesisin işleyişi hakkında bilgi alan Bakan Bayraktar, Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda üretilen elektrikle ısınan ve topraksız tarım tekniği kullanılarak çalışan çilek serasında üretilen çileklerden tattı. Bakan Bayraktar’ın ziyaretinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve yetkililer de eşlik etti.

“Burada bir döngüsel ekonomiyi görüyoruz”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Alparslan Bayraktar, mekanik olarak atığın her şeyinin ayrıştırıldığını aktararak, “Burada bir döngüsel ekonomiyi görüyoruz. Atıktan başlıyoruz, bunu ayrıştırıyoruz, metalini ayrı, organik atığını ayrı. Onlardan gaz elde ediyoruz. Burada elektrik üretiyoruz. Oradan çıkan buhar ile serayı ısıtıp serada inanılmaz lezzetli çilekleri elde ediyoruz. Dolayısıyla muazzam bir şey. Bunun için tebrik ediyorum. Türkiye’de birçok yerde bu var ama her yere örnek olabilecek bir proje. Projenin finansının dışarıdan sağlanması da çok güzel. Dolayısıyla teşekkür ediyoruz” dedi.

Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi ile yılda 9 bin 309 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı azaltımı öngörülüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve İller Bankası iş birliğinde, Avrupa Birliği tarafından fonlanarak hayata geçirilen “Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi” sağladığı geri dönüşümle hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlıyor. Günde 300 ton katı atık beslemesi yapılarak günde yaklaşık 1 ton geri dönüşüm atığın ayrıştırıldığı tesis, depo sahasının ömrünü ilk aşamada yüzde 10’a kadar artırıyor. Tesisle ayrıca işlenen atıklarla yılda 9 bin 309 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı azaltımı öngörülüyor.

Sıfır Atık konusunda örnek proje çilek serası

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda üretilen elektrikle ısınan ve topraksız tarım tekniği kullanılarak çilek yetiştirilen sera, daha temiz bir Gaziantep için örnek projelerden biri olarak ön plana çıkıyor. Katı atıkların düzenli depolaması sonucu oluşan metan gazından gaz motorları vasıtasıyla elektrik enerjisi elde edilirken, çıkan 80 santigrat sıcak sudan yararlanılan çilek serası, tam otomatik topraksız tarım tekniği ile üretim yapacak. Hindistan cevizi kabuğunda yetiştirilen ve özel LED aydınlatmalar ile fotosentez süresinin artırıldığı serada yıllık 5 ila 8 ton arası çilek üretilmesi bekleniyor. Seranın ihtiyaç duyduğu enerji ise çöp gazından elde edilen elektrikten sağlanacak.