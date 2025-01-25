Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Uşak 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

AK Parti Uşak 8. Olağan İl Kongresi’ne için Uşak’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayrakta önce Uşak Valisi Naci Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Burada Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Bayraktar, ardından Valilik makamında il protokolü ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, Valilik ziyaretin ardından AK Parti Uşak 8. Olağan İl Kongresi’ne katılmak için Merkez Spor Salonu’na geldi. Kongreye Bakan Bayraktarın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ümit Arslan, AK Parti il yönetimi ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongre, ardından burada konuşma yapan Bakan Bayraktar, sözlerine Bolu’da yaşanan yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

AK Parti’nin iktidara geldiğinde İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Bursa’da doğalgaz olduğu ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda 81 ili doğalgaz ile buluşturduklarını dile getiren Bakan Bayraktar; “Türkiye’nin yüzölçümünü, Türkiye’nin artan büyüyen nüfusunu düşündüğünüzde 5 ilde olan doğalgazı 81 ile götürmek hakikaten çok kolay bir hedef değildi. Ama Allah’a hamdolsun bugün o gün ortaya konan, bundan 22 yıl önce ortaya konan vizyon, hayal gerçek oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çıktığımız bu yolda bugün Türkiye’de Uşak dahil 81 ilde doğalgaz var. Türkiye’nin nüfusunun yüzde 85’ine doğalgazı götürüyoruz” dedi.

Türkiye’deki doğalgaz arama çalışmaları hakkında bilgi veren ve Türkiye’deki 3 milyon hanenin Türkiye’nin kendi ürettiği doğalgazı kullandığını aktaran Bakan Bayraktar, “Biz denizin derinliklerindeki bu gazı çıkarıyoruz ve karaya getirip evlerimizde, iş yerlerimizde kullanır hale hamdolsun getirdik. Bir buçuk yıldan beri bu gazı kendimiz üretiyoruz ve tam 3 milyon hanenin, bugün Türkiye’deki 3 milyon hane bizim kendi ürettiğimiz doğalgazı kullanır hale geldi. Bunun için Allah’a hamd ediyorum. Bu bizim için çok önemli bir adımdı. Her geçen gün üretimimiz Sakarya Gaz Sahası’nda artıyor. İnşallah 2028 yılına geldiğimizde bütün hanelerdeki inşallah Sivaslı’daki, Karahallı’daki, Uşak’taki diğer hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz. Bu sayededir ki biz sizlere gazı daha ucuza verebiliyoruz. Gazda 1000 liralık faturanın 650 lirasını devlet olarak biz karşılıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın, özellikle dar gelirli, ücretli kesimdeki vatandaşlarımızın enerji faturalarını, elektrik faturalarını, doğalgaz faturalarındaki desteklere de devam edeceğiz. Türkiye bir taraftan kendi gazını üretirken yani bu anlamda dışa bağımlılığını azaltırken bir taraftan dışarıya ödediği enerji faturası kendi cebimizden kalmak suretiyle ekonomimizi de çok daha güçlü bir hale getiriyor. Biz doğalgazda bu başarı hikayesini yazarken birileri çıktı dedi ki, ’Mavi Vatan bir masal’ dedi. Öyle demedi mi muhalefet? Mavi Vatan’ı bir masal olarak görüyor. Biz ne diyoruz değerli kardeşlerim. Mavi Vatan bizim için bir masal değil. Mavi Vatan Türk denizciliğinin destanıdır, İnşallah biz o destanı yazmaya devam edeceğiz” dedi.

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti; “Biz sadece Türkiye’de değil, sadece Mavi Vatan’da değil, dünyanın en modern filosunu kurduğumuz gemilerimizle, sismik gemilerimizde artık dünyanın farklı coğrafyalarında da Somali’de, Libya’da farklı yerlerde artık petrol ve doğalgaz arayan, inşallah üreten bir ülke olma yolunda gidiyoruz. Eğer biz enerjide bu hedeflediğimiz noktaya gelirsek inşallah geleceğiz. Buna kalben inanıyorum. Bu doğrultuda gece gündüz çalışıyorum ve bize düşen de sadece çalışmak başarı, muvaffakiyet, tevfik sadece Allah’tandır. Buna inanıyoruz. Bunu başardığımızda Türkiye ekonomisi çok daha güçlü olacak. Türkiye’de artık enflasyon, döviz bunların hiçbiri sorun olmayacak.” dedi.

Kongrede Bakan Bayraktar’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar’da konuşma yaptı.

Öte yandan, tek liste ile girilen Uşak 8. Olağan Kongresinde mevcut başkan Himmet Yaşar, tek liste ile seçime girdi.