Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık. Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov huzurunda Antalya'da imzaladığımız doğal gaz alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşmış olduk" dedi.

Türkiye ile Türkmenistan arasında 1998'de başlayan doğal gaz ticaretine ilişkin görüşmeler 27 yıl sonra neticeye ulaştı. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının Türkiye'ye tedariki konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşma ile 1 Mart 2025'ten itibaren teslimatların başlaması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart 2024'te Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, iki ülke arasında doğal gaz ve petrolde iş birliğini arttıracak anlaşmalar imzalanmış, Türkmenistan'ın zengin doğal gaz kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden batıya ulaştırılması konusunda niyet beyanında bulunulmuştu.

Görüşme gerçekleştirmek ve anlaşmayı imzalamak için Türkmenistan'a giden Bakan Bayraktar, ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık. Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov huzurunda Antalya'da imzaladığımız doğal gaz alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşmış olduk. Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini daha ileriye taşıyacağız."

Kaynak: İHA