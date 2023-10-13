Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Togg’un direksiyonuna geçti. Bayraktar, gençlerle buluşacağı Maden Müzesi’ne Togg ile gitti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bin 500 işçi alımı için kura töreni gerçekleştirildi. Kura töreninin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti. Başkan Ömer Selim Alan tarafından karşılanan Bayraktar’a belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı. Bakan Bayraktar, ardından AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bakan Bayraktar, parti ziyaretinin ardından Gazipaşa Caddesi’nde esnaf gezisi gerçekleştirdi. Vatandaşlarla da görüşen Bakan Bayraktar, gençlik buluşması için Maden Müzesi’ne hareket etti.

Bir süre önce Zonguldak Belediyesi’nde makam aracı olarak hizmete başlayan Togg’un direksiyonuna geçen Bakan Bayraktar, boynuna astığı Zonguldakspor atkısı ile müzeye gitti. Bayraktar buradaki programının ardından şehirden ayrılacak.