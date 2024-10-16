Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin’de düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı’nda, "Yıllık 570 bin ton nadir elementi saflaştıracak bir sanayi tesisi kurmayı hedefliyoruz. Afrika, Batı ve Orta Asya bölgelerindeki tüm ülkelerle iş birliği yapmaya hazırız” dedi. Bayraktar ayrıca, Çin ile Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’na imza attı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı’na katıldı. Konferansın bakanlar forumunda konuşma yapan Bayraktar, kritik minerallerin hem ulusal güvenlik hem de ekonomik büyüme için gerekli olduğuna işaret ederek, "Uluslararası Enerji Ajansı’na göre Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için 2040 yılına kadar temiz enerji teknolojileri için gerekli kritik minerallere olan talep 4 kat artacak” dedi.

Bayraktar, Türkiye’nin 2020 yılında Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü’nü kurduğunu ifade ederek, “2022 yılında Eskişehir’de dünyanın ikinci büyük nadir toprak elementi rezervini keşfettik ve yıllık 570 bin ton nadir elementi saflaştıracak bir sanayi tesisi kurmayı hedefliyoruz. Afrika, Batı ve Orta Asya bölgelerindeki tüm ülkelerle iş birliği yapmaya hazırız” diye konuştu.

Madencilik sektöründe Çin ile iş birliği

Bakan Bayraktar, konferansın ardından Çin Doğal Kaynaklar Bakanı Wang Guanghua ile görüştü. Bayraktar ve Wang görüşmenin ardından, “Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nı imzaladı. Dünyanın tek alanda bulunan en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervine sahip olan Türkiye, bu alanda ciddi bir teknoloji birikimi bulunan Çin ile önemli bir anlaşmaya imza atmış oldu.

"Somut projelere dönüşsün"

Anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bayraktar, “Küresel madencilik sektörünün kritik bir dönemden geçtiği günümüzde Çin ve Türkiye arasında madencilik alanında geliştirilecek ortak projeler büyük bir potansiyele sahip. İmzaladığımız anlaşma ile madenciliğin her alanında iş birliğimizi ilerletmeyi, özellikle kritik mineraller konusunda Türkiye’de birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Anlaşmanın iki ülke için de hayırlı olmasını ve en kısa sürede somut projelere dönüşmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

5 ayda ikinci imza

Bakan Bayraktar, mayıs ayında da Çin’e ziyaret gerçekleştirmiş, Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua ile bir araya gelerek, “Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nı imzalamıştı. Bayraktar, 5 ay önceki ziyarette de Doğal Kaynaklar Bakanı Guanghua ile görüşmüştü.