DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Çilimli, Yığılca, Gümüşova, Boğaziçi belediye başkanlarıyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TBMM’de bir araya geldi. İlçelerde gençlik merkezi ve spor sahası projeleri için söz alındı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, TBMM’de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş ve Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan ile birlikte ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili olarak Milletvekili Ercan Öztürk “Görüşmemizde, belediyelerimizin talepleri ve projelerine dair verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle yapımı devam eden yatırımların hızlanması ve hayata geçireceğimiz gençlik merkezleri ve spor sahaları projelerinin müjdesini aldık. Her vatandaşımıza, her gencimize değer katacak, spora teşvik edecek önemli eserleri hayata geçirmek için gayret gösteriyor, Düzce’mizin hak ettiği hizmetleri alması için çalışıyoruz. Düzce’mizin gençlerine daha iyi hizmet sunabilmek ve sporu teşvik etmek adına sağladığı destekler için Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.