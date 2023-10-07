Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul’da düzenlenen Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) 52. Genel Kurul Toplantısı’nda, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile görüştü.

İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) 52. Genel Kurul Toplantısı’na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, yaptığı görüşmelerde Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile bir araya geldi. İkili görüşmede, Türkiye’nin organizasyon düzenleme kabiliyetine ve olimpiyatlara ev sahipliği yapma isteğine değinildi. Ayrıca görüşmede, Türkiye ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin arasındaki işbirliğinin, güçlendirilerek devam etmesi konuşuldu. Thomas Bach, 2021 yılında IOC ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği “Dayanışma İçin Spor” (Sport for Solidarity) projesinin başarısından dolayı Bakan Bak’a teşekkür etti. Bakan Bak ise, IOC’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen spor altyapısının yeniden yapılandırılması için yaptığı yardımlardan dolayı Thomas Bach’a teşekkürlerini iletti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener de görüşmede hazır bulundu.