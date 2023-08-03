Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından, milli sporcuların 2023 yılında bin 170 altın, bin 269 gümüş, bin 178 bronz olmak üzere toplamda 3 bin 617 madalya kazandıklarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, sosyal medya hesabından Türkiye’nin 2023 yılında kazandığı madalya sayılarını paylaştı. Bakan Bak, bugün itibarıyla milli sporcuların bin 170 altın, bin 269 gümüş ve bin 178 bronz olmak üzere toplamda 3 bin 617 madalya kazandıklarını açıkladı.

Paylaşımının ardından konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Bakan Bak, milli sporcuların başarılarının artarak devam ettiğini belirterek şunları dile getirdi:

“2002 yılından bu güne dek başlatmış olduğumuz tesisleşme hamlesi içerisinde çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Bu yatırımlar neticesinde işte gururla paylaşıyoruz madalya tablomuzu. Sporcularımız göstermiş olduğu üst düzey performansla uluslararası alanda an itibarıyla bin 170 altın, bin 269 gümüş, bin 178 bronz olmak üzere toplamda 3 bin 617 madalya kazandı. Bizler sporcularımızla gurur duyuyor, onları alkışlıyoruz. Başarılarımız artarak devam edecek. Onlar madalyalar için çok çalışmaya, bizler de onların hikayelerini yazmaları için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.”