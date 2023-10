Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından projelendirilen ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlayacak olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nin temel atma törenine katıldı.

Selçuklu Belediyesi ülkenin spor altyapısına katkı sunacak Konya’nın ilk, Türkiye’nin de en kapsamlı spor tesislerinden biri olacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ni Konya’ya kazandırıyor. Sancak Mahallesinde yapımına başlanan tesisin temel atma töreni Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın da iştirak ettiği program ile gerçekleştirildi.

Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nin temel atma programında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Bu proje için Selçuklu Belediye Başkanımıza çizdiği vizyon nedeniyle de teşekkür ediyorum. Kendisi heyecanla anlattı. Tabii bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tohm adını verdiğimiz sporcu yetiştirme merkezlerimiz var, sporcu fabrikalarımız var. Ama burada da onlara öncelik sağlayacak, burada tespitleri yapılacak olan sporcuların bizim tesislerimize yönlendirmesiyle ilgili bir sporcu merkezi oluşturuluyor. Güzel bir proje. Ben projeyi inceledim. İçerisinde her türlü sporla ilgili aktivite alanları ve salonları var. Selçuklu Belediyesi’ni tebrik ediyoruz. 14 branşta yaklaşık 15 bine yakın sporcusu ile beraber Türk sporuna hizmet ediyor. Ben de Gençlik ve Spor Bakanlığında Federasyon Başkanlığı yaparken Selçuklu Belediyesi’nin tesisleri çok kullandım. Tabii 4 yılda aşağı yukarı yanılmıyorsam 78 tane şampiyonayı bu tesislerde yaptık. Hem bize Konya ev sahipliği yaptı hem de güzel ağırladı, hizmet etti sporcularımıza hem de Türkiye’nin merkezinde olduğu için. Tabi görüyoruz ki Konya bir spor şehri haline gelmeye başlamış, hem sanayi şehri hem tarım şehri, hem kültür şehri ama sporda da çok önemli hamleler yaptı son yıllarda. Geçen yıl İslami Dayanışma Oyunları’nı buradan başarıyla organize ettik" dedi.

"Bu zamana kadar 5 milyon yetenek taramasını yaptık"

"Sporun içerisinden gelen sporu seven bir Cumhurbaşkanımız var” diyen Bakan Bak, “Çok şanslıyız. O zaman belediye Başkanlığı zamanında da amatör spor kulüplerine saha yapımından tutun, malzeme desteğine kadar yapılan pek çok işte emeği var, vizyonu var. Şimdi de 22 yıldır Türkiye Cumhuriyet’ini yönetirken, başbakanlığında, cumhurbaşkanlığında gençlik ve Spor Bakanlığına bizlere biz çizdiği vizyon içerisinde de binlerce tesis yaptık futbol sahaları. Stadyumlar, havuzlar atletizm sağları, kapalı spor salonları. Burada da önemli aşamalar kaydettik. Bunların sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Daha geçtiğimiz salı günü İsviçre’nin Lion Kentinde açıklandı. Türkiye ile İtalya Avrupa Futbol şampiyonasını 2032’yi organize etmek üzere görevlendirildi. Yani bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de Türkiye’nin, Avrupa’nın ve dünyanın en genç stadyumlarına sahip olması, en aktif altyapıya sahip olması. Ulaşımdaki İstanbul havalimanı, lojistik altyapısı, sağlık altyapısı, oteller dolayısıyla pek çok uluslararası organizasyonu başarıyla yapacak altyapıya sahip. Konya’da aynı şekilde. Otelleriyle tesisleriyle, ulaşımıyla hızlı tren sistemiyle önemli bir destinasyon. Spor organizasyonlarında önemli bir destinasyon. Başkanının da ifade ettiği gibi 2023 yılında spor başkenti seçildi. Pek çok organizasyonlar yapıldı ve ülkenin spor ülkesi olmayanlarında da devam ediyor. Bize deseler ki 2 ay içerisinde 3 ay içerisinde şu şampiyonayı yapabilir misiniz? Yaparız, çok kolay yaparız. Konya’da yapar mısınız? Yaparız. Altyapımız hazır, tesislerimiz hazır. Yenilerini ekliyoruz, yenilerini yapmaya devam ediyoruz. Ama bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ailelerden, anne babalardan bir ricamız var. Bir talebimiz var, çok çok önemli. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan, yani madde bağımlılığı başka olmak üzere uyuşturucudan uzak tutmamız lazım. Kötü alışkanlıklarını uzak tutmamız lazım. Bunun için de spor en önemli enstrümanlardan bir tanesi. Buradan valiliğimize de söylüyorum, Milli Eğitim il müdürlerini de söylüyoruz. Çocuklarımızı spor salonlarına getirelim. Okullar arası müsabakaların sayısını arttıralım. Biz de Milli Eğitim Bakanlığında benim daha önceki bakanlık döneminde 65. Hükümette Milli Eğitim bakanımızla beraber İsmet Yılmaz’a beraber bir protokol yapmıştık. Sporcu yetenek tarama sistemini, protokolünü gerçekleştirmiştik. Bu sistemle beraber bu zamana kadar yaklaşık 5 milyon gencimizin ilkokul, üçüncü sınıfa giden gencimizin yeteneklerinin taramasını yaptık. Değişik branşlara yönlendirdik. İşte burada da bunun bir örneği yapılıyor. Belediyelerimize Selçuklu belediyemize bu noktada teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Çocuklarınızı lütfen spor testlerine yönlendirin"

Ailelere seslenen Bakan Bak, "Çocuklarımızı lütfen havuzlarımıza, spor tesislerimize, sahalarımıza getirin. Ellerinden tutun getirin. Dedelerine sesleniyoruz. Onları çocuklarımızı alıp getirin, onları seyredin. Onların müsabakalarında seyirci olarak onları takip edin. Ailelerimizden ricamız çocuklarınızla konuşun, çocuklarınızla mutlaka her gün konuşun, onları spora getirmeye ikna edin. Öğretmenlerimize sesleniyoruz. Milli Eğitim bakanlığındaki öğretmenlerimize söylüyoruz. Çocuklarınızı lütfen spor testlerine yönlendirin. Kütüphanelere yönlendirin, kültürel aktivitelere yönlendirin. Çünkü bu kötü alışkanlıklardan uyuşturucudan mücadele etmemiz lazım. Topyekun mücadele etmemiz lazım. Bunu herkes burada herkese görev düşüyor. Ben bu tesisin gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için önemli bir işlev göreceğini tahmin ediyorum düşünüyorum. Böylesine güzel bir eser için çaba harcayan Selçuklu Belediyesine teşekkür ediyoruz. Böylesine gençlerine hizmet eden gençlerine imkanlar sağlayan bir ülke olmaktan bir şehir olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Sporda da olimpiyatlarda 2024 Paris Olimpiyatlarına da hazırlanıyoruz. Bütün federasyonlarımızla beraber inşallah orada da bu ülkeye başarılar kazandıracak. Sporcularımız albayrağımızı göndere çektirecekler. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sporun içerisinde spora hizmet eden, birlikte çalıştığımız değerli milletvekilimiz Mehmet Baykan’a teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Gerçekten o da hem deprem esnasında Hatay da gösterdiği çabalar nedeniyle hem de Konya’ya kazandırdığı eserler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Özellikle de ifade etmek lazım. Konya hem yerel yönetimle hem de bakanlıkların koordineli olarak çok güzel yatırımları beraber gerçekleştirdikleri bir ortam. Tekrar bu koordinasyon nedeniyle de belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, Konya’nın milletvekillerine teşekkür ediyorum. Onların katkıları var. Bakanlıkları da bu konuları takip ediyorlar. Herkese emekleri için teşekkür ediyoruz. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hep beraber buradan Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonlarını çıkaracağız. Selçuklu Belediyespor’a başarılar diliyoruz. Büyüyen gelişen, güçlü Türkiye’nin ayak sesleri burada. Spor ülkesi Türkiye burada. Sizleri seviyoruz. Cumhurbaşkanımıza da katkıları için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Artık her branşta iddiası olan bir Türkiye var"

Türkiye’nin artık her yönüyle bir spor ülkesi haline geldiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Artık her branşta iddiası olan bir Türkiye var. Pazar günü A milli takımımız Letonya’yı burada Konya’da mağlup ederek bizlere büyük bir gurur yaşattı ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti. Yine çok kısa bir süre önce 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türkiye’de düzenleneceği haberini aldık. Kadın Milli Voleybol Takımımız keza çok büyük başarılara imza attı. Tabi başarılar bizi bir yandan gururlandırırken bir yandan da spor alanında yeni projeler yeni yatırımlar için teşvik ediyor. Cumhurbaşkanımızın da 21 yıl boyunca spor alanında inanılmaz destekleri var. Bizler de Selçuklu Belediyesi olarak sporda her zaman iddialı olmak ve başarı çıtasını daha da yükseklere çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün Selçuklumuzda belediyemize ait olan 30 tesiste ve 50 salonda yüzmeden tenise, voleyboldan cimnastiğe, tekvandodan güreşe kadar 14 branşta Selçuklu Belediyesi spor kulübümüzle birlikte spor okulları faaliyetlerini sürdürüyoruz. Spor okullarında öncelikli hedefimiz çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmasını sağlayarak onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak. Bu okullarımız aynı zamanda çocuklarımızın sosyalleşmesini, iletişim becerilerini geliştirmelerini ve kendilerine güven duygusu kazanmalarını da sağlıyor. Yaz ve kış dönemi olmak üzere 2 ayrı dönemde faaliyetlerine devam eden spor okullarımızda bugün kadar 188 bin 763 öğrencimize eğitim verdik. Son bir yılda ise spor okullarımızdan yararlanan öğrenci sayısı 23 bin 393. İnşallah önümüzdeki yıllarda tesis sayımızı artırarak bu sayıları çok daha yukarılara taşıyacağız. Spor okullarında ikinci hedefimiz çocuklarımıza uygulayacağımız ölçme ve değerlendirme programı ile fiziksel anlamda potansiyeli bulunan ve yetenekleri ile de öne çıkan çocuklarımızı tespit etmek ve onları en doğru şekilde yetiştirerek geleceğe hazırlamak. Bu anlamda uzun süredir devam ettirdiğimiz çalışmaları yurt dışındaki örnekleri de inceleyerek belli bir aşamaya getirdik. 2023 yılı yaz spor okulları döneminde öğrencilerimizin tamamına 15 farklı istasyonda motorik performans ölçümleri gerçekleştirildi. Bu çerçevede 5 farklı antropometrik, 3 farklı esneklik, 3 farklı kuvvet ölçümü ve bunun yanı sıra sürat, denge, çeviklik, reaksiyon ve dayanıklılık ölçümleri yapıldı. Günümüz teknolojik imkanlarının da kullanıldığı bu ölçümler neticesinde özel yazılım ile yapılan değerlendirmeden sonra, çocuklarımızın yatkın olduğu branşlara yönlendirilmesi ilk hedefimiz. Tabi ki bu değerlendirmelerde motorik performans açısından öne çıkan çocuklarımız için de özel değerlendirmeler yaparak ailelerimizin de desteğiyle yeni milli sporcular yetiştirmek ve nihayetinde de olimpiyat şampiyonluklarına kapı aralamak en büyük hedefimiz. Bugün temelini atacağımız Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz inşallah bu hedef doğrultusunda, bizim en büyük itici gücümüz olacak. 1997 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüz 214’ü milli sporcu olmak üzere 15 bin 488 lisanslı sporcu sayısıyla birçok önemli başarılara imza atarak, Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden biri oldu. Kulübümüz son 1 yılda 9 branşta katılmış olduğu ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 30 altın, 20 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 77 madalya kazanarak Selçuklumuza ve Konyamıza büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı. Kulüp başkanımıza, yönetimimize, antrenörlerimize ve tüm sporcularımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Elde edilen bu başarılarda başta Gençlik ve Spor İl Müdürümüz olmak üzere, amatör spor kulüpleri federasyonumuzun, federasyon il temsilcilerimizin ve tüm ekiplerinin çok büyük katkıları var, ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Sporcu merkezinde günlük bin 200 ila bin 500 sporcu yararlanabilecek"

Spor alanındaki yatırımların yoğun bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Başkan Pekyatırmacı, “Bugün temelini atacağımız Sporcu Merkezimizle birlikte eş zamanlı inşaatına başladığımız 2 adet spor tesisimiz var, onlarında bilgisini vermek istiyorum. Konya Spor Lisemize geçen yıl kaybettiğimiz Konyasporlu futbolcumuz Ahmet Çalık’ın ismini yaşatacağımız çok fonksiyonlu bir kapalı spor salonu yapıyoruz. Yine şehrimizin en başarılı okullarından Selçuklu Fen Lisemize de kapalı spor salonu yapımına başladık, inşallah önümüzdeki günlerde temel atma programı gerçekleştireceğiz. Şimdi sizlere birazdan temel atma törenini gerçekleştireceğimiz Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz hakkında bilgiler paylaşmak istiyorum. Belediyemize maliyeti güncel rakamlarla 509 milyon 309 bin 308 TL olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz 23 bin 514 metrekare bina alanı ve 15 bin 630 metrekare açık saha alanı ile gençlerimize toplam 18 farklı spor branşında spor yapma imkanı sağlayacak. Sancak Mahallemizde bulunan tesisimizde, 25 metreye 35 metre ve 25 metreye 12 buçuk 5 metre ebatlarında 2 adet yüzme havuzu, hentbol ölçeğinde kapalı spor salonu, karate, judo, cimnastik, masa tenisi, güreş, satranç, tekvando, wushu, kickboks ve okçuluk branşlarına uygun spor salonları, fitness salonu, FİFA standartlarına uygun futbol sahası, Dünya Atletizm Birliği Standartlarına uygun atletizm pisti, spor müzesi, spor mağazası, seminer salonu, VİP odası, kafeterya, idari birimler ve diğer ihtiyaç alanları yer alacak. Tesisimizin havuzlarında aynı anda 150 öğrenci yüzme eğitimi alabilecek. Diğer salonlarda da antrenman süresine bağlı olarak her birinde 20 sporcu aynı anda olmak üzere en az 200 sporcu eğitim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek. Yine atletizm sahasında da aynı anda 150 sporcu rahatlıkla aktivite yapabilecek. Tüm bu spor faaliyetlerini sabah ve akşam olmak üzere 2 seans olarak düşündüğümüzde 1 günde en az bin 200 ila bin 500 arasında sporcu merkezimizden yararlanabilecek" diye konuştu.

"Türkiye’nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi olacak"

Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz sportif faaliyetlerinin yanında ayrıca Türkiye’nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi olacak. Kendi enerjisinin yüzde 90’ını çatısında kurulacak olan güneş enerjisi panellerinden elde edecek olan tesisimiz böylece yıllık 350 bin kw/saat enerji tasarrufu sağlamamıza vesile olacak. Geceleri ise ışık kirliliği oluşturmayan aydınlatma sistemleri ile enerji tasarrufu için LED armatürler kullanılacak. Merkezimizde ayrıca sera gazı emisyonları yüzde 80 daha düşük olacak. Çevreye duyarlı, şehir ekolojisini koruyan bir tasarımı bulunan merkezimizde gri su sistemi sayesinde yıllık 31 bin 25 ton su arıtılarak tasarruf sağlanacak. Merkezimiz tamamlandığında, taşımış olduğu bu özellikler sayesinde ülkemizin en önemli spor tesisleri arasındaki yerini de almış olacak. Ben bu vesileyle Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimizin Selçuklumuza şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Olimpiyat hedefi ile çıktığımız bu yolda bizim isteğimiz spora olan ilgiyi arttırmak, daha fazla sayıda gencimizin ve çocuğumuzun spor yapmasını sağlamak ve bununla birlikte de uygulayacağımız ölçme ve değerlendirme programları sayesinde yeteneklerimizi keşfetmek. Ben genç nüfusumuza güveniyorum, onların oldukça yetenekli, oldukça kabiliyetli olduğuna inanıyorum. İnşallah bu merkezimiz hem ülkemizin spor altyapısına katkı sunacak hem de buradan nice başarılı sporcuların hatta nice olimpiyat şampiyonlarının çıkmasına vesile olacak. Buna sonuna kadar inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi sonlandırırken temel atma törenimize teşriflerinden ötürü başta bakanımıza, kıymetli protokolümüze ve değerli misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Herkesi sevgi saygı ve muhabbetlerimle selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan, Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, diğer protokol üyeleri, Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı. Konuşmaların ardından Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nin temeli protokol üyeleri tarafından atıldı.