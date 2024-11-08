Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, kış sporlarına meraklı olan gençlere Hakkari’de gerçekleştirilecek olan Mergabütan Gençlik Kampına katılmaları çağrısında bulundu. Kampa katılacak gençler için temel kayak eğitiminin yanı sıra farklı kış sporlarıyla tanışma etkinlikleri de düzenlenecek.

Doğal parkurları ve kristal kar yapısıyla kış turizminin önemli merkezlerinden bir olan Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Mergabütan Kayak Merkezi’nde Gençlik Kampı düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Mergabütan Eğitim Tesisi ve Kamp Merkezi, kış sporlarına meraklı olan gençleri ağırlayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, bölge illerde yaşayan gençleri 14 Kasım-30 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Mergabütan Gençlik Kampına davet etti.

Osman Aşkın Bak: "Bölge illerde yaşayan tüm gençlerimizi kampımıza bekliyorum"

Bakan Bak, Hakkari’nin kış turizmi anlamında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan Hakkari, huzur ve güvenin tesis edilmesiyle etkinliklerin, spor organizasyonlarının gözde yeri olmaya başladı. Mergabütan Kayak Merkezi, her yıl ağırladığı binlerce ziyaretçiyle kentteki kış turizminin dolayısıyla da kış sporlarının gelişmesine katkı sağlıyor. Ülkemizin kış sporlarında başarılı olmasını istiyoruz. Bu amaçla Mergabütan Kayak Merkezi’nde bakanlık olarak Eğitim Tesisi ve Kamp Merkezi inşa ettik. 5 yıldızlı otel konforundaki tesisimizde kış sporlarına meraklı olan gençlerimize yönelik olarak kamp düzenleyeceğiz. Bölge illerde yaşayan tüm gençlerimizi kampımıza bekliyorum. Ailelere sesleniyorum; çocuklarınızı kampımıza gönderin. Gençlerimiz kamp süresince uzman antrenörlerimiz nezaretinde kayak eğitimi alıp farklı kış spor dallarıyla tanışma imkanı bulacak. Onların hem fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı hem de doğayla iç içe vakit geçirerek çevre bilinci kazanmalarını ve iletişim becerilerini geliştirmeleri amaçlıyoruz” dedi.

Kampa katılacak 560 gence kayak eğitimi verilecek

14 Kasım-30 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kamp faaliyeti mevsim koşulları göz önünde bulundurularak 7 dönem olarak belirlendi. 3 dönem kız ve 4 dönem erkek kampı olmak üzere toplamda 560 gencin misafir edilmesi planlanıyor. Gençlik kampı 2025 yılında da gençleri misafir etmeye devam edecek.

Kampın ilk döneminde komşu illerde yaşayan gençler ağırlanacak. Diğer altı dönemde ise 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerden en çok etkilenen illerde yaşayan gençler misafir edilecek.

Gençlik Kampında temel kayak eğitiminin yanı sıra kayak, kızak, kar voleybolu, kar simidi gibi kayak sporlarıyla tanışma etkinliği, havuz etkinliği ve gece etkinlikleri gerçekleştirilecek. Kampa katılmak isteyenler başvurularını bulundukları şehirlerdeki gençlik merkezlerine yapabilecek.

Beşer gün sürecek kamp dönemlerinin planlaması şu şekilde:

1. Dönem - (Erkek) 14-18 Kasım (Van-Şırnak)

2. Dönem - (Erkek) 21-25 Kasım (Gaziantep- Osmaniye)

3. Dönem - (Kız) 28 Kasım-02 Aralık (Gaziantep-Osmaniye)

4. Dönem - (Erkek) 05-09 Aralık (Malatya-Kahramanmaraş)

5. Dönem - (Erkek) 12-16 Aralık (Hatay-Adıyaman)

6. Dönem - (Kız) 19-23 Aralık (Malatya-Kahramanmaraş)

7. Dönem - (Kız) 26-30 Aralık (Hatay-Adıyaman)