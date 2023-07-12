Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak deprem bölgesi Nurdağı’nı ziyaret ederek çocuklarla basketbol oynadı.

Bir dizi program ve ziyaretlere katılmak üzere Gaziantep’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, depremin en çok etkilediği bölgelerden Nurdağı ilçesini ziyaret etti. Bakan Bak, AFAD koordinasyon merkezini ziyaret ederek depremzede çocuklarla basketbol oynadı. Bakan Bak, eğitim gören depremzedeleri ziyaret ederek matematik derslerine girdi. Bakan Bak, daha sonra Gaziantep’in İslahiye ilçesine geçti. Bakan Bak’a Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber eşlik etti.