Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde konuşan Başkan Ataç, “Tepebaşı artık ‘engelsiz Tepebaşı’ oldu. Hep beraber, omuz omuza ve yan yana olacağız. Tüm zorlukları birlikte aşacağız” dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen gece yoğun katılım ile gerçekleşti. Gecede bir konuşma yapan Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen, “Biz Eskişehir’de sadece 3 Aralık’ta, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’nda değil yılın 365 günü hatırlanan bir engelli grubuyuz. Bunun için değerli Başkanım Ahmet Bey’e çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz, Tepebaşı Belediyesi’nin Türkiye’de örnek olacak Avrupa standartlarında merkezleri var. Gökkuşağı Kafe, Engelliler Montaj Atölyesi, engelli bireylere ayrılan hobi bahçeleri bizim için çok değerli çalışmalar. Atölyelerde 22 milyon parçanın montajı yapıldığını duydum, her birini alkışlıyorum. O çocuklar evlerinden çıkamayan, kendileri evde mahkûm, anneleri babaları gardiyan olan çocuklar. Engelliye fırsat verilirse engel tanımaz. İşte Başkanımız Ahmet Ataç bunu başardı. Anne babalar çok mutlu. Çocukları şimdi para kazanıyor, sosyal güvence sigortaları yapılıyor. Bunlar çok önemli” diye konuştu.

Başkan Ataç: Yeter ki kalbinizde engel olmasın

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise Tepebaşı’nda engelli bireylere yönelik gerçekleştirilen çalışmalara değinirken, “Sizlerle beraber olmak o kadar güzel ki anlatamam. Özel gençlerimize doyamıyorum, ne zaman beraber olsak çok mutlu oluyorum. Geçen 15 senede sizlerle beraber olmak hayatımı değiştirdi. Her gece yattığımda ekibimizle birlikte bu işleri yapabildiğimiz için Allah’a şükrediyorum. Özel gençlerimizin her biri çok değerli, farklı. Yeter ki onları tanıyın. Tanıyınca göreceksiniz ki özel gençlerimizin içinde sadece ama sadece sevgi vardır. Geçtiğimiz gün bir kardeşimiz, ‘yeter ki kalbinizde engel olmasın’ dedi. Gelişmiş toplumlarda, sokaklarda engelli ve engelsiz herkesi görürsünüz. Ama gelişmemiş toplumlarda sokakta engelli çok göremezsiniz, aile bunu saklamaya çalışır. Sanki bir ayıpmış, kötüymüş gibi toplumun reddedeceğini düşünerek eve saklanır. Bu meseleleri çözen toplumlarda ise herkesi sokakta görürsünüz. Bugün de bu salonda o kadar büyük bir güzellik var ki, bir demet çiçek gibi. Herkes burada ve beraberiz. Yan yana bugünü kutluyoruz. Bu bir gün ile olmaz, özel günlerde fotoğraf çektirmek ile de olmaz. Biz her gün beraberiz, yan yanayız. Artık yaşamı birlikte sürdürüyoruz. Hep söylerim, bizim projelerimiz dualıdır. Ailelerimizin duaları ile ayakta duruyoruz. O dualar sayesinde de başarıdan başarıya koşacak ve tüm toplumumuzu mutlu etmek için çalışacağız. Bakın atölyelerimizde 22 milyon parçanın montajı yapıldı. Çocuklarımız o kadar güzel çalışıyorlar ki hepsiyle gurur duyuyorum. Onlara çalışamaz deniliyor, buyurun sonuç ortada. Gökkuşağı Kafelerimiz 11 yılı aşkın süredir hizmet veriyor. Orada çalışan gençlerimizin bir gün bardak kırdıklarını bile görmedim. Bu kadar mı özenle, severek iş yapılır? Tepebaşı artık ‘engelsiz Tepebaşı’ oldu. Hep beraber, omuz omuza ve yan yana olacağız. Tüm zorlukları birlikte aşacağız” sözlerini kullandı.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu "İstiyoruz ki engelliler için fırsat eşitliği sağlansın, toplumda tam etkili, katılım sağlayan kişiler olsunlar" derken, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ise “Ahmet Başkanımızın böyle engelsiz bir yaşamı sizlere sunmasını çok değerli buluyorum. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de, "Sizlere Ardahanlıların selamlarını getirdim” diye konuştu.

Engelli bireyler ve ailelerinden Başkan Ataç’a teşekkür

Halil Çam isimli engelli vatandaş, “Allah razı olsun, Tepebaşı Belediyesi her zaman yanımızda. Engellileri düşünen belediyeler içinde en büyüğü Tepebaşı Belediyesi, devamlı olarak destekçimiz. Diğerleri gibi özel günlerde değil, köyden kente tüm engellilerin her zaman yanında” dedi.

Engelli annesi Hacer Özer de “Ahmet Ataç’a çok teşekkür ederiz, her zaman engellilerin arkasında. Ondan başka da bilmiyorum, Allah razı olsun. Kendisini çok seviyoruz” diye konuştu.

Nihal Kabataş ise “Çok memnunuz engelliler için yapılan çalışmalardan dolayı Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çalışmalar çok güzel, emeği geçenlere de teşekkür ederiz” dedi.

Şennur Kutluay isimli vatandaş ise “Engelliler olarak burada sevgi ile buluşuyoruz. Çok memnunuz. Farkındalık ve sevgi ortamı var. Çok memnunuz, Ahmet Ataç’ı çok seviyoruz. Allah razı olsun, bizim için bir mutluluk” sözlerini kullandı.