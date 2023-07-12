İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selin ardından yaraların sarıldığı Zonguldak’ta incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’ni ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filyos beldesinde incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya ardından Gökçebey ilçesine hareket etti. Burada Gökçebey Kaymakamı tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, ilçede sel nedeniyle zarar gören esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Yerlikaya, bir simit fırınına girerek esnafın pişirdiği simitleri tanıttı. Selin ardından Bakanlık ve AFAD olarak gerekli çalışmaların yapıldığını ve ödeneklerin gönderilmeye başlandığını esnafa anlatan Bakan Yerlikaya, Çaydeğirmeni beldesine gitti. Çomaklar Deresi’nin taşarak Karşıyaka Mahallesi’nin yukarısında taşan dereyle birleşmesi sonucu oluşturduğu tahribatı yerinde gören Bakan Yerlikaya, temizlik çalışmalarına katkı sağlayan AFAD gönüllüleri de görüşerek yaraların hep birlikte sarılacağını söyledi.

Bakan Yerlikaya, Devrek ilçesi ziyaretinin ardından metrekareye 201 kilogram yağış düşen Beycuma beldesinde incelemelerde bulundu. Burada ağır hasar alan ve hakkında yıkım kararı çıkan 3 binayı yerinde inceleyen Bakan Yerlikaya, beldede temizlik çalışmaları yapan ekiplerle görüştü. Esnaflara da geçmiş olsun temennilerini dile getirdi.

İçişleri Bakan Ali Yerlikaya’ya Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD Başkanı Yunus Sezer, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum amirleri eşlik etti.