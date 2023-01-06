Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Asil milletimizi 40 yıldır başına bela olan bu musibetten kurtarmakta kararlıyız, amacımız bu” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Asil milletimizi 40 yıldır başına bela olan bu musibetten kurtarmakta kararlıyız, amacımız bu” dedi.

Tokat’ta gün boyu çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Valilik tarafından düzenlenen etkinlikte şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Şehit aileleri ve gazilerin tüm toplum nezdindeki önemine vurgu yapan Bakan Akar, şehitlerin ve gazilerin kanları sayesinde bu toprakların vatan olduğunu belirtti. Terörle mücadelenin tek yürek, tek yumruk olarak sürdüğünü belirten Akar, “85 milyon vatandaşımızın güvenliği, savunmasına yönelik gayret içindeyiz. Faaliyetlerimiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor. Yurt içinde kökü kazınmakta olan teröristlerin yurt dışındaki kalıntıları da Mehmetçik tarafından kovalanmakta. Onların bütün barınakları, sığınakları, inleri Mehmetçik tarafından başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Asil milletimizi 40 yıldır başına bela olan bu musibetten kurtarmakta kararlıyız, amacımız bu” diye konuştu.

Şehit ailelerinin ve gazilerin yakın ilgisiyle karşılanan Bakan Akar’a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Sinan Yayla da eşlik etti.

Bakan Akar daha sonra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nu makamında ziyaret etti. Bakan Akar ayrıca AK Parti Tokat İl Başkanlığı, MHP Tokat İl Başkanlığı, 48 Piyade Alayını ziyaretinin ardından gençlerle 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezinde bir araya geldi. Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.