Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen programda iş adamlarıyla bir araya gelen Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, “Yapılan gelişmelerin farklı algılanması nereden baksanız tutarsız, nereden baksanız ahmakça” dedi.

ASKON Kayseri Şubesi’nin düzenlediği programda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “İnsanlar anladıkları şeyleri hafife alırlar. Nasıl ki bugün birilerinin çıkıp da milli muharip uçağı hafife alması gibi ya da karalamaya çalışması gibi zamanında da bir takım sıkıntılar yaşandı. Hiçbiri evet demedi. Çok şükür herkes ciddiyetle çalışmasına devam etti ve bu günlere gelindi. Geçtiğimiz günlerde sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Devlet Bahçeli’nin katılımıyla milli muharip uçağı oradaki vatandaşlarımıza tanıtıldı. Diğer yanda Hürkuş gösterildi, silahlı insansız hava araçlarının yeni versiyonları ve Atak helikopterlerinin yeni versiyonu tanıtıldı. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes için büyük bir gurur tablosu olması gerekirken, birileri çıktı milli muharip uçağının bir savaş aygıtı olduğunu, insanları öldürdüğünü, insanlara karşı kullanıldığı gibi bir takım gerçekten çerçevesi dar, ne önü ne arkası var, gelişigüzel laflar. Bunu uzun uzun izah etmeye gerek yok. Bunu Ahmet Kaya bu günleri ya da bu kişileri düşünerek çok güzel cevaplamış. Nereden baksanız tutarsız, nereden baksanız ahmakça. Bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin ülkesini savunması, müdafaa etmesi, güvenliğini sağlaması kadar doğal bir görevi ahmakça başka yere saptırmak kadar saçma sapan bir görüş olamaz” dedi.

Akar, Türkiyesiz bölgede bir denklem kurulamayacağını söyleyerek, “Türkiye şu anda uluslararası ortamda özne haline geldi, bunu görelim. Yani Türkiyesiz bir denklem kuramazsınız bölgemizde, mümkün değil. İnşallah ileride de dünyada ’Türkiye ne düşünüyor? Türkiye ne bekliyor?’ görüşü olacak. Rusya ile Ukrayna savaşıyor ve bir araya gelmiyorlar. Burada bir araya geldiler ve bunlar anlaşma imzaladılar. Direkt veya dolaylı ve bunu yapan Türkiye. Bunu yapan Recep Tayyip Erdoğan. Şu anda aynı anda Rusya ve Ukrayna ile konuşabilen tek ülke Türkiye. Bunlar kıskanıyorlar. Bazıları da bu süreci sabote etmek için ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiler. Bu bilinçle çalışmalarımız sürdü ve sürecek” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da Kayseri ile Mersin arasındaki yük treni projesinin takipçisi olacaklarını söyleyerek, “Biliyorsunuz ki bu yıl özellikle 6 Şubat’ta çok büyük bir deprem felaketi ile karşı karşıya kaldık ama Kayseri’miz kendisi de depremden etkilenen bir il olmasına rağmen hızlıca deprem bölgesine intikal etti. Yaraları sarmakta çok büyük gayret gösterdi. İş dünyamız, belediyelerimiz ve Kayseri halkımız her alanda kendisini özellikle Maraş ve diğer illerde büyük bir şekilde hissettirdi. Belediyelerimizin yapmış olduğu hizmetler, bugün orada gayet açık ve net olarak görünüyor. Bizler de hükümet olarak ilk etapta 100 milyar TL’lik bir kaynak ayırarak deprem bölgesindeki etkilenen vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Aynı şekilde bugüne kadar DASK çerçevesinde 22 milyar TL’yi aşan hasar ödemesinde bulunduk. 11 ilimizin tamamında 113 bin konutun hızlıca başlatılması ve onların imarı hızlıca devam ediyor. Biz son zamanda seçim çalışmaları esnasında tüm sanayicilerimizi ve esnafımızı dolaşıyoruz. Bu çerçevede gördüğümüz Kayseri sanayimiz teşvik çerçevesinde OSB’miz 3. bölgede. Bunun yeniden değerlendirilmeye alınması, teşvik çerçevesinin bir Gaziantep gibi 4. bölge ayağına çıkarılması ve Kayseri’nin daha fazla yatırım alması gerekmekte. Sanayicilerimizin en büyük sıkıntılarından birisi olan Kayseri-Mersin arasındaki nakliye masraflarından dolayı çok ciddi sıkıntıları var. Bunlarla ilgili çalışma yapacağız. Kayseri’miz ile Mersin arasında trenle yük taşımacılığının hayata geçirilmesinin takipçisi olacağız. Bu da Kayseri’miz için çok önemli” dedi.

“Türkiye, yaşanan olaylardan istikrar ve alnının akıyla çıkmıştır”

Türkiye’nin bölgesel ve küresel anlamda yaşananlardan istikrarla ve alnının akıyla çıktığını söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise, “Dünyanın da şu anda üzerinde durduğu ve her devlet, her ülke ve siyasi sistemler açısından giderek daha sihirli hale gelen ve anahtar konumuna ulaşan bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Bunun adı da ‘istikrar’dır. Dünyamıza baktığımızda mevcut küresel şartlarda Asya’dan Avrupa’ya, Amerika kıtasından Afrika’ya nereye bakarsanız bakın bütün ülkelerin ihtiyaç duyduğu ana kavram istikrar gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün ileri demokrasi ülkeleri olarak adlandırılan bu sınıfta olan ülkeler dahil pek çok gerekçeyle ama özelinde yaşanan gerek küresel seviyedeki ekonomik savaşlar, gerek korona virüs salgını, gerekse de bölgesel gelişmeler nedeniyle hükümet krizleri ya da siyasi krizlerle mücadele etmek durumundadır. Türkiye gibi böylesine dünyanın en hareketli coğrafyasında tehdit ve tehlikelerin hemen hemen her düzeyde etrafımızı kuşattığı bir düzende yönetim anlamındaki istikrar hiç şüphe yok ki Türk milletinin ve Türkiye’nin en büyük kazanımı oldu. Dünyada aynı anda hemen hemen her yıl böylesine küresel, bölgesel ya da etkisi bu derece tesirli olan krizlerle karşı karşıya kalabilen bir ülkeden bahsetmek mümkün değil. Biz Türkiye olarak bu sıralamaların hepsiyle yüzleşmek zorunda kaldık ve hamdolsun hepsinden de alnımızın akıyla çıktık” ifadelerini kullandı.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, “Kayseri’de, bu kadim şehirde yine sizlerin huzurunda olmaktan son derece memnuniyet duymaktayız. Malumunuz olduğu üzere hem ASKON hem de Kayseri’nin bir markası haline gelen ve her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde bir araya geliyor, ekonomiyi ve üreten Türkiye’yi konuşuyorduk. Bu sefer başka bir vesile ile bir aradayız. Bilindiği üzere Türkiye Yüzyılı’na girerken çok önemli bir genel seçim bizleri bekliyor. Anadolu Aslanları İşadamları olarak 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı kadrolarını da ağırlıklı olarak Mecliste görmek istediğimizi sizlerin huzurunda da ifade etmek istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a hediye takdim edildi. Düzenlenen programa Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı, protokol üyeleri ve iş adamları katıldı.