Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ”Bazı partiler, Suriye’de, Irak’ta bulunmayacağımız benzeri son derece endişe verici beyanlarda bulunuyorlar. Teröristler ile arasında mesafe olmayanlar bizim için büyük bir endişe kaynağıdır” dedi.

AK Parti Kayseri 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere destek vermek amacıyla nohut ve aspir tohumu dağıttığı programa katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Akar, terörü bitirmekte kararlı olduklarını söyleyerek, “Artık hiçbir ayrılık söz konusu değil. Herkes gece gündüz demeden büyük ve güçlü bir Türkiye için çalışıyor. Çok şükür büyük mesafeler kat edildi. Büyük yerlere gelindi. İnşallah artan bir tempoda birlikte çalışmak suretiyle tek yürek olarak bütün engelleri aşacağız. Ülkemizin daha çok büyümesine daha çok gelişmesine katkı sağlayacağız. Bir tarafta Mehmetçik ülkemizin güvenliği ile ilgili dağ, tepe, demeden karda, kışta, kıyamette, zor arazi şartlarında çalışmalarını sürdürüyorlar. Denizlerimizi, semalarımızı, hak ve menfaatlerimizi korumak için gece gündüze demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu arada terörler mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu Ramazan gününde dahi alçakların yaptıkları saldırılan karşılıksız bırakılmıyor. Dün değil evvel ki gün yapılan operasyonlar sonucunda 12 terörist etkisiz hale getirildi. Dün gece de çok güvendikleri ve sözde kale olarak adlandırdıkları Zap’taki kalede kontrol altına alındı. Çok ciddi miktarda araç, gerek, mühimmat ele geçirildi. Terörü bitirmekte kararlıyız. Bununla alakalı panik alametleri her şeyiyle gözükmekte ve inşallah bunu bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Teröristlerle herkes arasında mesafe bırakmalıdır”

Muhalefete seslenen Akar, “Seçim demokrasinin bir olgusu, bir gereğidir. Saygı ve sevgi ile karşılıklı anlaşma içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor. Biz sonuna kadar vatandaşımıza bildiklerimizi ve gördüklerimizi aktaracağız. Milletimiz bunu feraseti ile değerlendirecek ve kararını verecek. Bizde bu karara saygı duyacağız. Biz sadece burada tek bir noktaya hatırlatmak istiyoruz. Biz terörle mücadelede çok zaman, çok emek harcadık. Hepsinden öncede çok şehit verdik. Bu terörler mücadele konusunda geldiğimiz noktada kazanımlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Bazı partiler, bazı ittifaklar teröristlerin başını serbest bırakacaklarını, onları tahliye edeceklerini, bunları ülkeye sokacaklarını, terörle mücadeleyi durduracaklarını, Suriye’de, Irak’ta bulunmayacağımızı ve benzeri son derece endişe verici beyanlarda bulunuyorlar. Arkadaşlar bunlar çok tehlikelidir. Bunlar gerçekten bizim bütün emeklerimizi boşa çıkaracak bir takım girişimler. Teröristlerle herkes arasında mesafe bırakmalıdır. Teröristler ile arasında mesafe olmayanlar bizim için büyük bir endişe kaynağıdır” şeklinde konuştu.