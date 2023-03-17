Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte Balıklıgöl ve Karakoyun Deresi’nin geçtiği mahallelerde incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa’da sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bakan Akar’a kent genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Balıklıgöl incelemelerinin ardından Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra selin en çok etkilediği Karakoyun Mahallesi’ne geçti. Bakan Akar, burada selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de eşlik etti.