Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Tersane Komutanlığı’nda dün düzenlenen ’Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni’ sonrasında Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammed Israr Tareen ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammed Israr Tareen ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: “İstihdamla büyüyen bir Türkiye var”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: “İstihdamla büyüyen bir Türkiye var”

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