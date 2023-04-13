Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kartal Şehitliği’ni ziyaret ederek vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için dua etti.

Başkan Büyükkılıç, bir dizi ziyaret için Kayseri’ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Kayseri Milletvekili adayları Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Mahmut Gürcan, Emine Timuçin, Hüseyin Cahit Özden, Hüseyin Okandan ve Deniz Mustafa Çağan ile birlikte Kartal Şehitliği’ni ziyaret etti. Büyükkılıç, Akar, Özhaseki ve beraberindekiler şehitlik ziyaretinde, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için dua ettiler. Türk milletinin kahraman şehitlere ölçülmez bir minnet borcu olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Milli Savunma Bakanımız ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayımız Sayın Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki ve Milletvekili Adaylarımızla birlikte Kartal Şehitliği’mizi ziyaret ederek, vatan uğruna canlarını feda eyleyen şehitlerimize dualar ettik” dedi.

Başkan Büyükkılıç ve Bakan Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve milletvekili adayları ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı ve şehrin manevi mimarı Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin türbesini de ziyarette bulundu.