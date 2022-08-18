Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Kurum’dan "50 bin konut" açıklaması

Bakan Kurum’dan "50 bin konut" açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna’nın Lviv kentinde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir araya geldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.