Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kış Tatbikatı için Kars’a geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kış Tatbikatı için Kars’a geldi.

Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı “Kış Tatbikatı-2023”ü gözlem ve yerinde inceleme için Kars’a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Milli Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarını Harakani Havaalanı’nda Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, karşıladı. Bir süre Vali Öksüz ile sohbet eden Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra havaalanından ayrıldı. Geceyi Kars’ta geçirecek olan Akar, yarın “Kış Tatbikatı 2023”e katılacak.