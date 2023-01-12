Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “NATO’ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanı’na karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç’i derhal tedbir almaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

AK Partisi Sözcüsü Çelik: “İsveç’te terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin hedef alınmasını lanetliyoruz”

AK Partisi Sözcüsü Çelik: “İsveç’te terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin hedef alınmasını lanetliyoruz”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç’te PKK terör örgütü üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi hedef almasına ilişkin, “İğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç’i derhal tedbir almaya davet ediyoruz” dedi.

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