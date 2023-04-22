Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Şehir Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ve depremde yaralanan vatandaşları ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.

Yerel yönetim hizmetlerini yürütürken daima ‘gönül belediyeciliği’ anlayışı ve ‘insanı yaşat ki, devlet yaşasın’ felsefesiyle Kayseri’ye hizmet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı’nda da birlik, beraberlik anlayışı ile bayramlaşmayı sürdürüyor.

Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Şehir Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ve depremde yaralanan vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç, ilk olarak başhekimliğe giderek hastaların durumlarına ilişkin bilgi aldı. Daha sonra tek tek odalarında ziyaret ettiği depremzedelerin bayramını kutladılar. Öte yandan Büyükkılıç ve Akar hastaların taleplerini dinleyerek, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç, sağlık çalışanlarının da bayramını kutladı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç sağlık çalışanları ile de bir araya gelerek, bayramlarını tebrik etti. Bakan Akar, sağlık çalışanlarının çok önemli bir görev yerine getirdiğini ifade ederek, telefonla aradığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile hastane çalışanlarını görüştürdü. Sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı’nı kutlayan Koca, “Herkesin bayram yaptığı bir dönemde siz yine üzerinize düşen fedakarlıkla vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Minnettarız” diye konuştu.