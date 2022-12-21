Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’de Gürcistan ve Azerbaycan savunma bakanları ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’de Gürcistan ve Azerbaycan savunma bakanları ile görüştü.

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı Kayseri’de gerçekleştiriliyor. Toplantı çerçevesinde ilk olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüşmesinin ardından Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile bir araya geldi.