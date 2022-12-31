Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Diyarbakır’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Diyarbakır’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tarihi Sur ilçesinde ziyarete bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Akar, esnaf tarafından ikram edilen Diyarbakır ciğeri ve kahvesinin tadına baktı, tarihi mekanları gezdi. Akar’a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar eşlik etti.

Yoğun ilgi gördü

Bakan Akar ziyaretleri sırasında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken fotoğraf çekimleri gerçekleştirerek sohbet etti.