Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya’daki Ramstein Hava Üssünde gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı’na katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya’daki Ramstein Hava Üssünde gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı’na katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 50’ye yakın ülkenin yer aldığı "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı"na katılmak üzere Almanya’ya geldi. Ramstein Hava Üssünde Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Ramstein Türk Kıdemli Subayı Tuğgeneral Ömer Nafiz Gülmezoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, ilk olarak Ramstein Türk Kıdemli Subaylığı Milli Destek Ünitesini ziyaret etti. Faaliyetlere ilişkin brifing alan Bakan Akar daha sonra toplantının yapılacağı salona geçti. Bakan Akar, toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yanı sıra aralarında İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blasczczak’ın da bulunduğu bazı mevkidaşları ile ayaküstü görüştü.

Zelenskiy de video telekonferans yöntemiyle hitap etti

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin’in açılış konuşmasının ardından "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı” birinci oturum ile başladı. Bakan Austin’in konuşmasının ardından Ukrayna Devler Başkanı Vladimir Zelenskiy de video konferans yöntemi ile toplantıya bağlanarak katılımcılara hitap etti.