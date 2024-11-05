Bakacakkadı-Zonguldak kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, İ.E.’nin idaresindeki 67 YF 781 plakalı Ford marka otomobil, Dereköseler Köyü istikametinden geldiği sırada ana yola çıkarken,Zonguldak istikametinden Çaycuma yönüne giden R.S.’nin kullandığı 67 ACY 905 plakalı Hyundai marka otomobil, diğer araca yan tarafından vurması sonucu kazaya neden oldu.

Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın çevredeki araç şoförleri ve vatandaşlar tarafından görülmesiyle birlikte ekiplere haber verildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile bölge trafik ve jandarma sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenilirken, hayati tehlikelerinin ise bulunmadığı öğrenildi.

Meydana gelen kazanın ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.