Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) Kasım dönemi meclis toplantısı Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) Kasım dönemi meclis toplantısı Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Düzce’de yaşanan deprem nedeniyle, Düzce Belediye Başkanı ve Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün katılamadığı toplantıya, Gerede Belediye Başkanı ve BAKAB Meclis Başkanvekili Mustafa Allar başkanlık etti.

Gündemdeki maddelerin görüşülerek karara bağlandığı toplantının açılışında konuşan Gerede Belediye Başkanı ve Meclis Başkanvekili Mustafa Allar; “Birlik Başkanımız ve Bakanımız hepimizin malumu olan Düzce’de yaşanan deprem nedeniyle bugün aramızda olamadılar. Yüce Allah’tan niyazımız bölge ve ülke olarak bu tür afetleri bizlere bir daha yaşatmasın. Şahsım ve birliğimiz adına başkanımızın şahsında tüm Düzceli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Batı Karadeniz Kalkınma Birliğinin bölgesel birliği sergileme ve ortak turizm destinasyonu oluşturulması açısından son derece önemli olduğunu belirten Allar, “Bugün görüşeceğimiz program dahilinde önümüzdeki yılda bölgemizin tanıtımına yönelik hep birlikte güzel çalışmalar yapacağız. Bunun ilk ayağını da Aralık ayında BAKAB çatısı altında hep birlikte katılacağımız, 16. Travel Turkey İzmir Fuarı oluşturuyor. Amacımız, Birlik Başkanımızın önderliğinde başta turizm olmak üzere her alanda beklenilen çalışmaları gerçekleştirmek ve bölgemizi hak ettiği noktaya getirmek” ifadelerini kullandı.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar daha sonra genel kurula Gerede’de yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

İlçede hayata geçirilen modern Dericilik OSB ile Gerede’nin sektörde ülkede ve dünyada söz sahibi bir noktaya geldiğini aktaran Allar, yalnızca bu sektörde yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edildiğini ve dericilik alanında Avrupa’nın lideri kabul edilen İtalya’ya ihracat yapar noktaya geldiklerini söyledi.

Başkan Allar ayrıca, 12 yıldır kapalı bulunan Gerkonsan’da kurulacak fabrika ile Türk İHA, SİHA ve F-16’larının kullandığı mühimmatların Gerede’de üretileceğini ve 2023 yılında faaliyete geçecek fabrikada yaklaşık 1000 kişinin istihdam edileceğini kaydetti.

Allar, ilçedeki tarihi han ve kervansarayları restore ederek turizme kazandırdıklarını ve yatak kapasitesini de 800’e çıkarttıklarını söyleyerek sunumunu tamamladı.

Toplantıya Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur, BAKAB Encümen Üyesi Cevat Çatladı ve Meclis Üyeleri katıldı.